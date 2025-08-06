Люди нашли брошенного питбуля на улице с запиской: его история поразила сеть (видео)

Жительница США Эрика Лоринг получила звонок от соседа, который обнаружил молодую собаку, привязанную к входному знаку в местном парке. Когда она с мужем приехали на место, то обнаружили записку от предыдущего владельца, которая поразила смотрителей и пользователей сети.

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Эрика обнаружила, что на поводке к знаку был привязан пес Джунипер, который отличался добрым характером и игривостью, как это заметно на видео женщины в Instagram.

История брошенной собаки стала очень вирусной — набрала более 930 тыс. просмотров. Госпожа Лоринг рассказывает, что в тот день ее знакомый позвонил и сказал, что увидел необычного питбуля, которого привязали к знаку у входа в парк. Женщина, которая занималась неоднократной передержкой животных, решила помочь и отправилась на место происшествия.

Вместе со своим мужем она нашла пса Джунипера, который спокойно лежал на тротуаре и радушно встретил их, виляя хвостом и принюхиваясь. Также на ошейнике собаки они обнаружили записку: "Только что его взял, но это оказалось слишком для меня. Хороший пес. Не могу его оставить, а предыдущий владелец не хочет его обратно. Пожалуйста, помогите".

Американка решила не бросать собаку на произвол судьбы и взяла с собой, чтобы доставить ее в центр животных в Сан-Диего, ведь дома у нее была собака. Пес сразу понял, что его ждет "гораздо лучшая жизнь" и мигом сел в машину женщины.

Я знала, что у нас — лучший приют в стране. Здесь отличная программа для животных. Я оставила его там, но с тех пор каждый день приходила его навещать", — сказала она в комментарии для Newsweek.

Эрика ежедневно приносила Джуниперу лакомства и проявляла внимание. Она также выкладывала видео, чтобы о псе не забыли, и это дало результат — семь семей изъявили желание его усыновить. Одна из семей в конце концов выбрала другого питбуля, благодаря чему освободилось место в приемной семье, и Джунипера забрали на передержку после завершения карантина для найденных животных

"Поскольку семьи были из разных штатов — Орегон, Невада, Юта, Северная Калифорния, — мы не знали, сколько времени уйдет, прежде чем кто-то приедет к нему. Поэтому мы решили взять его на передержку, пока найдется идеальный дом", — рассказала зоозащитница.

Менее чем через неделю у собаки появилась его постоянная семья. Владельцы говорят, что они чрезвычайно восхищены питбулем и его добрым характером, а их ребенок быстро нашел взаимопонимание с собакой, и теперь они "неразлучники-друзья".

Реакция соцсетей

В комментариях к видео зрители рассказали, что были растроганы историей Джунипера и тем, как она хорошо завершилась. Больше всего пользователи отметили такие реплики:

"Хорошо, что ты сняла тот ужасный ошейник, в котором его оставили";

"Меня тошнит от этого мира. Какой милый мальчик. Я бы забрал всех животных, если бы мог";

"Представьте, если бы кто-то привязал ребенка к дереву и оставил записку. Для меня это — одно и то же";

"Я в слезах от того, что наконец-то после всего Джкнипер имеет счастливую семью";

"Лучшая история этого года в сети".

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