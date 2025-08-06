Люди знайшли покинутого пітбуля на вулиці з запискою: його історія вразила мережу (відео)

Мешканка США Еріка Лорінґ отримала дзвінок від сусіда, який виявив молодого собаку, прив'язаного до вхідного знака в місцевому парку. Коли вона з чоловіком приїхали на місце, то виявили записку від попереднього власника, яка вразила доглядачів і користувачів мережі.

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Еріка виявила, що на повідку до знаку був прив'язаний пес Джуніпер, який відрізнявся добрим характером і грайливістю, як це помітно на відео жінки в Instagram.

Історія покинутого собаки стала дуже вірусною — набрала понад 930 тис. переглядів. Пані Лорінг розповідає, що того дня її знайомий зателефонував та сказав, що побачив незвичного пітбуля, якого прив'язали до знаку біля входу в парк. Жінка, яка займалася неодноразовою перетримкою тварин, вирішила допомогти та відправилася на місце події.

Разом зі своїм чоловіком вона знайшла пса Джуніпера, який спокійно лежав на тротуарі й радо зустрів їх, виляючи хвостом і принюхуючись. Також на нашийнику собаки вони виявили записку: "Щойно його взяв, але це виявилося занадто для мене. Гарний пес. Не можу його залишити, а попередній власник не хоче його назад. Будь ласка, допоможіть".

Американка вирішила не кидати собаку напризволяще та взяла з собою, аби доставити його до центру тварин у Сан-Дієго, адже вдома вона мала собаку. Пес відразу зрозумів, що його чекає "набагато краще життя" та миттю сів у машину жінки.

Я знала, що в нас — найкращий притулок у країні. Тут чудова програма для тварин. Я залишила його там, але відтоді щодня приходила його навідувати", — сказала вона в коментарі для Newsweek.

Еріка щодня приносила Джуніперу ласощі й проявла увагу. Вона також викладала відео, щоб про пса не забули, і це дало результат — сім родин виявили бажання його всиновити. Одна з родин врешті-решт обрала іншого пітбуля, завдяки чому звільнилося місце в прийомній сім’ї, й Джуніпера забрали на перетримку після завершення карантину для знайдених тварин

"Оскільки сім'ї були з різних штатів — Орегон, Невада, Юта, Північна Каліфорнія, — ми не знали, скільки часу піде, перш ніж хтось приїде до нього. Тож ми вирішили взяти його на перетримку, поки знайдеться ідеальний дім", — розповіла зоозахисниця.

Менш ніж за тиждень в собаки з’явилася його постійна родина. Власники кажуть, що вони надзвичайно захоплені пітбулем і його добрим характером, а їхня дитина швидко знайшла порозуміння з собакою, і тепер вони "нерозлийвода-друзі".

Реакція соцмереж

У коментарях до відео глядачі розповіли, що були розчулені історією Джуніпера та тим, як вона гарно завершилася. Найбільше юзери відзначили такі репліки:

"Добре, що ти зняла той жахливий нашийник, у якому його залишили";

"Мене нудить від цього світу. Який милий хлопчик. Я б забрав усіх тварин, якби міг";

"Уявіть, якби хтось прив’язав дитину до дерева й лишив записку. Для мене це — одне й те саме";

"Я в сльозах від того, що нарешті після всього Джкніпер має щасливу родину";

"Найкраща історія цього року в мережі".

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