Секретный код: шеф-повар рассказал, почему некоторые виды пасты имеют отверстия (видео)

Новозеландский шеф-повар Энди, известный как Andy Cooks, говорит, что часто многие любители пасты не знают, почему она бывает разных видов и имеет отверстия. Он указывает, что такая специфика макаронных изделий имеет прямую связь с тем, как их готовят.

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Мужчина отмечает, что этот совет поможет в будущем всем любителям этого блюда, как рассказал шеф-повар на видео в Instagram.

Ролик шеф-повара стал вирусным — набрал более 2,1 млн просмотров. На кадрах можно увидеть, как Энди стоит на кухне, показывает многообразие макаронных изделий и рассказывает об особенностях каждого из видов пасты.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему существует столько форм пасты? Это не случайность. Итальянцы фактически придумали тайный код, где каждая форма подходит к определенному типу соуса", — говорит шеф-повар.

Энди говорит, что для спагетти, капеллини и качо и пепе лучше всего подойдут легкие соусы — например, чесночный, с оливковым маслом или лимонно-масляный соус. Такие соусы равномерно обволакивают тонкие макароны, и если добавить к ним мясной соус, он просто стечет обратно на тарелку.

Относительно широких видов макаронных изделий, куда входят фетучинни, тальятеле и папарделе, новозеландец советует использовать густые мясные соусы, сливочные подливы и песто.

"Чем шире паста — тем больше поверхности, которая впитывает вкус", — объясняет Энди.

Что касается спиралевидной и трубчатой пасты, как фузилли, пенне и ригатони, то именно отверстия внутри являются "настоящими магнитами для соуса". Такая форма макарон позволяет насытить блюдо соусами и сделать вкус невероятно интересным, объясняет новозеландец

"Спиральки — замечательные для более легких соусов, а трубочки просто обожают густые", — подчеркивает повар.

По мнению Энди, именно правильное сочетание формы пасты и соуса способно поднять ваше блюдо на совершенно новый уровень.

"В следующий раз, когда будете покупать пасту, подумайте, какой соус будете готовить — и подберите соответствующую форму", — заключает он.

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