Секретний код: шефкухар розповів,чому деякі види пасти мають отвори (відео)

Новозеландський шефкухар Енді, відомий як Andy Cooks, говорить, що часто багато любителів пасти не знають, чому вона буває різних видів та має отвори. Він вказує, що така специфіка макаронних виробів має прямий зв'язок з тим, як їх готують.

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Чоловік відзначає, що ця порада допоможе в майбутньому всім любителям цієї страви, як розповів шефкухар на відео в Instagram.

Ролик шеф-кухаря став вірусним — набрав понад 2,1 млн переглядів. На кадрах можна побачити, як Енді стоїть на кухні, показує різноманіття макаронних виробів і розповідає про особливості кожного з видів пасти.

"Ви коли-небудь замислювалися, чому існує стільки форм пасти? Це не випадковість. Італійці фактично вигадали таємний код, де кожна форма підходить до певного типу соусу", — каже шефкухар.

Енді говорить, що для спагетті, капелліні та качо і пепе найкраще підійдуть легкі соуси — як-от часниковий, з оливковою олією або лимонно-масляний соус. Такі соуси рівномірно обволікають тонкі макарони, та якщо додати до них м’ясний соус, він просто стече назад на тарілку.

Щодо широких видів макаронних виробів, куди входять фетучінні, тальятеле та папарделе, новозеландець радить використовувати густі м’ясні соуси, вершкові підливи та песто.

"Чим ширша паста — тим більше поверхні, яка вбирає смак", — пояснює Енді.

Щодо спіралеподібної та трубчастої пасти, як фузіллі, пенне та рігатоні, то саме отвори всередині є "справжніми магнітами для соусу". Така форма макаронів дозволяє наситити страву соусами та зробити смак неймовірно цікавим, пояснює новозеландець

"Спіральки — чудові для легших соусів, а трубочки просто обожнюють густі", — підкреслює кухар.

На думку Енді, саме правильне поєднання форми пасти й соусу здатне підняти вашу страву на зовсім новий рівень.

"Наступного разу, коли купуватимете пасту, подумайте, який соус будете готувати — і підберіть відповідну форму", — підсумовує він.

Раніше Фокус повідомляв, що хлопець здивував кохану вибором торта на річницю. Художниця Джина Шух показала відео, на якому смаколик в іронічній формі нагадав дівчині, як вона зазнала травми багато років тому.

Згодом стало відомо, як британська королівська родина шукає шеф-кухаря. Новому працівнику доведеться опанувати як класичні, так і улюблені рецепти монарха, зокрема пиріг із фазаном і запечені яйця з сиром.