Мужчина обвинил лоукостер в "мошенничестве" с весом багажа: компания все отрицает (фото)

Житель индийского города Чандигарха Раттан Дхиллон убежден, что его несправедливо заставили переплатить за багаж. Он считает, что все это произошло из-за работы весов, но в авиакомпании заявили, что никаких "нарушений" после проверки не было обнаружено.

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Он подозревает, что благодаря такой схеме "мошенничества" компании получают деньги от своих пассажиров, говорится в заметке мужчины на X.

Господин Дхиллон убежден, что это "одним из крупнейших незамеченных мошенничеств" со стороны IndiGo. Он отметил, что взвешивал свой чемодан на трех разных лентах: она показывала 18 кг, 16 кг и 15 кг соответственно, когда он садился на рейс 6E724 из Гоа в Чандигарх.

Чемодан Раттана Дхиллона в аэропорту Гоа Фото: X (Twitter) Талон на вес вещей Раттана Дхиллона Фото: X (Twitter)

По словам пассажира, работники авиакомпании ответили: "Сэр, вес 15 кг — это, видимо, ошибка. Правильный — 18 кг".

Он заявил, что в итоге заплатил 11 900 рупий (5630 грн) за превышение нормы багажа, из которых 1 500 рупий (710 грн) — только за зонтик. Для проверки он взвесил багаж в отеле, и тот показал 15 кг, что, по его мнению, доказывает: "весы в аэропорту умышленно завышают вес на 2-3 кг".

Реакция авиакомпании и аэропорта Гоа

В ответ на пост мужчины в X, компания IndiGo отреагировала на пост мужчины. Там заявили, что с ним "пытались связаться по зарегистрированному номеру, но не смогли".

"Хотим вас заверить, что все весы регулярно обслуживаются, калибруются и сертифицируются аэропортовой властью для обеспечения точности измерений", — говорится в сообщении авиаоператора.

Там также отметили, что провела внутреннюю проверку в сотрудничестве с командой аэропорта. Там заявили, что нарушений не выявлено.

"Общий зарегистрированный вес багажа для вас и ваших спутников составил 52 кг на трех человек. Лимит был превышен на 7 кг, и с вас была взыскана соответствующая плата за избыток".

Аэропорт Гоа также ответил на пост мужчины. Там говорят, что для подтверждения точности весов на стойках регистрации проводится "ежегодная сертификация Управлением контроля за соблюдением норм метрологии и правительства Гоа".

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