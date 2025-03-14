Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Загадочный выбор: почему пассажир выбрал худшее место в первом классе (фото)

Самолет, United Airlines, худшее место в самолете, худшее место в первом классе, места в самолете, выбор места в самолете,
Фото: Reddit | Иллюстративное фото

Обычно пассажиры стремятся занять место у окна или у прохода, но один из них выбрал среднее место в первом классе. Неожиданный выбор вызвал волну обсуждений в сети.

Related video

Большинство авиапутешественников стараются избегать среднего места, но один пассажир первого класса United Airlines удивил пользователей Reddit своим необычным выбором.

"Зачем кому-то бронировать место 2E?" — задался вопросом путешественник, обнаружив при онлайн-регистрации, что кто-то выбрал место в центре, несмотря на свободные альтернативы.

Этот неожиданный выбор вызвал волну обсуждений в сети. Некоторые пользователи предположили, что пассажир намеренно выбрал это место, чтобы его не беспокоили соседи, которым нужно вставать.

"Я так делаю, если хочу проспать весь полет", — написал один из комментаторов.

Другие заподозрили, что место было назначено случайно при апгрейде или выбрано администратором, который бронировал билет.

Самолет, United Airlines, худшее место в самолете, худшее место в первом классе, места в самолете, выбор места в самолете, Fullscreen
Некоторые пользователи предположили, что пассажир намеренно выбрал это место, чтобы его не беспокоили соседи, которым нужно вставать
Фото: Reddit

Некоторые пользователи также вспомнили, что средние места иногда резервируются для представителей определенных профессий, например, военных.

Опрос Upgraded Points показал, что лишь 1,7% пассажиров сознательно выбирают среднее место, тогда как большинство предпочитают сидеть у окна или у прохода. Однако эксперты утверждают, что средние места могут быть самыми безопасными в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.