Загадочный выбор: почему пассажир выбрал худшее место в первом классе (фото)

Обычно пассажиры стремятся занять место у окна или у прохода, но один из них выбрал среднее место в первом классе. Неожиданный выбор вызвал волну обсуждений в сети.

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Большинство авиапутешественников стараются избегать среднего места, но один пассажир первого класса United Airlines удивил пользователей Reddit своим необычным выбором.

"Зачем кому-то бронировать место 2E?" — задался вопросом путешественник, обнаружив при онлайн-регистрации, что кто-то выбрал место в центре, несмотря на свободные альтернативы.

Этот неожиданный выбор вызвал волну обсуждений в сети. Некоторые пользователи предположили, что пассажир намеренно выбрал это место, чтобы его не беспокоили соседи, которым нужно вставать.

"Я так делаю, если хочу проспать весь полет", — написал один из комментаторов.

Другие заподозрили, что место было назначено случайно при апгрейде или выбрано администратором, который бронировал билет.

Некоторые пользователи предположили, что пассажир намеренно выбрал это место, чтобы его не беспокоили соседи, которым нужно вставать Фото: Reddit

Некоторые пользователи также вспомнили, что средние места иногда резервируются для представителей определенных профессий, например, военных.

Опрос Upgraded Points показал, что лишь 1,7% пассажиров сознательно выбирают среднее место, тогда как большинство предпочитают сидеть у окна или у прохода. Однако эксперты утверждают, что средние места могут быть самыми безопасными в случае чрезвычайной ситуации.

Ранее Фокус сообщал, что пассажир попытался остановить самолет прямо на взлетной полосе. Нарушитель сумел преодолеть все меры безопасности и добраться до самолета, который уже готовился к взлету.

Также стало известно, что главная достопримечательность "лучшего в мире аэропорта" разочаровала туристов. Джессика Джейн Тернер и ее партнер Джаспер продали свой дом, уволились с работы и отправились в путешествие по миру. Девушка мечтала провести несколько часов в знаменитом аэропорту, но реальность оказалась далеко не такой, как она представляла.