Загадковий вибір: чому пасажир обрав найгірше місце в першому класі (фото)

Зазвичай пасажири прагнуть зайняти місце біля вікна або біля проходу, але один із них обрав середнє місце в першому класі. Несподіваний вибір викликав хвилю обговорень у мережі.

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Більшість авіамандрівників намагаються уникати середнього місця, але один пасажир першого класу United Airlines здивував користувачів Reddit своїм незвичайним вибором.

"Навіщо комусь бронювати місце 2E?" — задався питанням мандрівник, виявивши під час онлайн-реєстрації, що хтось вибрав місце в центрі, попри вільні альтернативи.

Цей несподіваний вибір викликав хвилю обговорень у мережі. Деякі користувачі припустили, що пасажир навмисно вибрав це місце, щоб його не турбували сусіди, яким потрібно вставати.

"Я так роблю, якщо хочу проспати весь політ", — написав один із коментаторів.

Інші запідозрили, що місце було призначено випадково під час апгрейду або вибрано адміністратором, який бронював квиток.

Деякі користувачі припустили, що пасажир навмисно вибрав це місце, щоб його не турбували сусіди, яким потрібно вставати Фото: Reddit

Деякі користувачі також згадали, що середні місця іноді резервуються для представників певних професій, наприклад, військових.

Опитування Upgraded Points показало, що лише 1,7% пасажирів свідомо обирають середнє місце, тоді як більшість воліють сидіти біля вікна або біля проходу. Однак експерти стверджують, що середні місця можуть бути найбезпечнішими в разі надзвичайної ситуації.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.