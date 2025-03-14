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Загадковий вибір: чому пасажир обрав найгірше місце в першому класі (фото)

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Фото: Reddit | Ілюстративне фото

Зазвичай пасажири прагнуть зайняти місце біля вікна або біля проходу, але один із них обрав середнє місце в першому класі. Несподіваний вибір викликав хвилю обговорень у мережі.

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Більшість авіамандрівників намагаються уникати середнього місця, але один пасажир першого класу United Airlines здивував користувачів Reddit своїм незвичайним вибором.

"Навіщо комусь бронювати місце 2E?" — задався питанням мандрівник, виявивши під час онлайн-реєстрації, що хтось вибрав місце в центрі, попри вільні альтернативи.

Цей несподіваний вибір викликав хвилю обговорень у мережі. Деякі користувачі припустили, що пасажир навмисно вибрав це місце, щоб його не турбували сусіди, яким потрібно вставати.

"Я так роблю, якщо хочу проспати весь політ", — написав один із коментаторів.

Інші запідозрили, що місце було призначено випадково під час апгрейду або вибрано адміністратором, який бронював квиток.

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Деякі користувачі припустили, що пасажир навмисно вибрав це місце, щоб його не турбували сусіди, яким потрібно вставати
Фото: Reddit

Деякі користувачі також згадали, що середні місця іноді резервуються для представників певних професій, наприклад, військових.

Опитування Upgraded Points показало, що лише 1,7% пасажирів свідомо обирають середнє місце, тоді як більшість воліють сидіти біля вікна або біля проходу. Однак експерти стверджують, що середні місця можуть бути найбезпечнішими в разі надзвичайної ситуації.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир спробував зупинити літак просто на злітній смузі. Порушник зумів подолати всі заходи безпеки й дістатися до літака, який вже готувався до зльоту.

Також стало відомо, що головна визначна пам'ятка "найкращого у світі аеропорту" розчарувала туристів. Джессіка Джейн Тернер та її партнер Джаспер продали свій будинок, звільнилися з роботи й вирушили в подорож світом. Дівчина мріяла провести кілька годин у знаменитому аеропорту, але реальність виявилася далеко не такою, як вона уявляла.