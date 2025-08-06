Чоловік звинуватив лоукостер у "шахрайстві" з вагою багажу: компанія все заперечує (фото)

Мешканець індійського міста Чандіґарха Раттан Дхіллон переконаний, що його несправедливо змусили переплатити за багаж. Він вважає, що все це сталося через роботу терезів, але в авіакомпанії заявили, що ніяких "порушень" після перевірки було виявлено.

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Він підозрює, що завдяки такій схемі "шахрайства" компанії зароблять гроші в своїх пасажирів, йдеться в дописі чоловіка на X.

Пан Дхіллон переконаний, що це "одним із найбільших непомічених шахрайств" з боку IndiGo. Він зауважив, що важив свою валізу на трьох різних стрічках: вона показувала 18 кг, 16 кг та 15 кг відповідно, коли він сідав на рейс 6E724 з Гоа до Чандіґарха.

Валіза Раттана Дхіллона в аеропорту Гоа Фото: X (Twitter) Талон на вагу речей Раттана Дхіллона Фото: X (Twitter)

За словами пасажира, працівники авіакомпанії відповіли: "Сер, вага 15 кг — це, мабуть, помилка. Правильна — 18 кг".

Він заявив, що зрештою заплатив 11 900 рупій (5630 грн) за перевищення норми багажу, з яких 1 500 рупій (710 грн) — лише за парасольку. Для перевірки він зважив багаж у готелі, і той показав 15 кг, що, на його думку, доводить: "ваги в аеропорту навмисне завищують вагу на 2–3 кг".

Реакція авіакомпанії й аеропорту Гоа

У відповідь на пост чоловіка в X, компанія IndiGo відреагувала на пост чоловіка. Там заявили, що з ним "намагалися зв’язатися за зареєстрованим номером, але не змогли".

"Хочемо вас запевнити, що всі ваги регулярно обслуговуються, калібруються та сертифікуються аеропортовою владою для забезпечення точності вимірювань", — йдеться у повідомленні авіаоператора.

Там також зазначили, що провела внутрішню перевірку у співпраці з командою аеропорту. Там заявили, що порушень не виявлено.

"Загальна зареєстрована вага багажу для вас і ваших супутників склала 52 кг на трьох осіб. Ліміт було перевищено на 7 кг, і з вас було стягнуто відповідну плату за надлишок".

Аеропорт Гоа також відповів на пост чоловіка. Там говорять, що для підтвердження точності ваг на стійках реєстрації проводиться "щорічна сертифікація Управлінням контролю за дотриманням норм метрології та уряду Гоа".

Раніше Фокус повідомляв, що пасажир обрав найгірше місце в першому класі. Несподіваний вибір викликав хвилю обговорень у мережі.

Згодом стало відомо, як звичайний рейс перетворився на вигідну угоду. Один із мандрівників неочікувано отримав готівку просто за обмін місцями в літаку – і ця історія викликала хвилю обговорень у соцмережах.