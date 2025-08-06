Наглые кемперы "оккупировали" фермерские участки: их выгоняли "грязным оружием" (видео)

В одном французском городке кемперы на своих домах на колесах заехали на территорию, которую удерживали фермеры. После неудачных попыток заставить полицию выгнать незваных гостей, владельцы решили поступить по своему усмотрению.

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В ответ фермеры взяли свои тракторы, прицепили к ним цистерны с нечистотами и начали поливать территорию от наглецов, как это видно на обнародованном видео в Reddit.

Ролик с баталией между фермерами и кемперами стал вирусным — получил более 6,2 тыс. реакций на платформе. На видео можно увидеть, как несколько тракторов с прицепами-цистернами начинает активно двигаться в сторону группы кемперов, которые заняли территорию владельцев.

Перемещаясь по полю возле незваных гостей, фермеры начали активно "облагораживать" территорию отходами, чтобы выгнать нарушителей частной собственности. В ответ неизвестные пытались помешать владельцам — залезали на тракторы, били окна техники, останавливали проезд по полю.

Из открытых источников известно, что этот инцидент произошел в начале июля 2025 года. СМИ сообщили, что это была акция фермеров, которые после равнодушия полиции и местных чиновников, не могли выгнать нарушителей.

Когда у владельцев лопнуло терпение за вред, который совершили неизвестные (по словам фермеров, это были нелегальные мигранты) — а именно срубленные деревья и уничтоженная посевная трава, они провели "дезинфекционную" процедуру. Известно, что часть кемперов уже покинула лагерь.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи поддержали действия владельцев фермерских угодий. Больше всего юзеры поддержали следующие реплики:

"С этими кемперами вечная беда";

"У нас в Техасе такая же история была. Приехали, перетоптали все, уехали";

"С нашествием только бороться так";

"Это было красиво. Фермером тоже стану".

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