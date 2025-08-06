Наглые кемперы "оккупировали" фермерские участки: их выгоняли "грязным оружием" (видео)
В одном французском городке кемперы на своих домах на колесах заехали на территорию, которую удерживали фермеры. После неудачных попыток заставить полицию выгнать незваных гостей, владельцы решили поступить по своему усмотрению.
В ответ фермеры взяли свои тракторы, прицепили к ним цистерны с нечистотами и начали поливать территорию от наглецов, как это видно на обнародованном видео в Reddit.
Ролик с баталией между фермерами и кемперами стал вирусным — получил более 6,2 тыс. реакций на платформе. На видео можно увидеть, как несколько тракторов с прицепами-цистернами начинает активно двигаться в сторону группы кемперов, которые заняли территорию владельцев.
Перемещаясь по полю возле незваных гостей, фермеры начали активно "облагораживать" территорию отходами, чтобы выгнать нарушителей частной собственности. В ответ неизвестные пытались помешать владельцам — залезали на тракторы, били окна техники, останавливали проезд по полю.
Из открытых источников известно, что этот инцидент произошел в начале июля 2025 года. СМИ сообщили, что это была акция фермеров, которые после равнодушия полиции и местных чиновников, не могли выгнать нарушителей.
Когда у владельцев лопнуло терпение за вред, который совершили неизвестные (по словам фермеров, это были нелегальные мигранты) — а именно срубленные деревья и уничтоженная посевная трава, они провели "дезинфекционную" процедуру. Известно, что часть кемперов уже покинула лагерь.
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи поддержали действия владельцев фермерских угодий. Больше всего юзеры поддержали следующие реплики:
- "С этими кемперами вечная беда";
- "У нас в Техасе такая же история была. Приехали, перетоптали все, уехали";
- "С нашествием только бороться так";
- "Это было красиво. Фермером тоже стану".
Ранее Фокус рассказывал, как мэр отменил скандальное решение после протестов. В небольшом алжирском городе вспыхнул скандал из-за указа мэра, который запретил мужчинам носить бермуды на пляже.
Впоследствии стало известно, что туристы засоряют побережье популярного курорта. Когда-то тихая бухта стала популярной среди инфлюенсеров, из-за чего превратилась в перенаселенное и замусоренное место.