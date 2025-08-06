Нахабні кемпери "окупували" фермерські ділянки: їх виганяли "брудною зброєю" (відео)

В одному французькому містечку кемпери на своїх домах на колесах заїхали на територію, яку утримували фермери. Після невдалих спроб змусити поліцію вигнати непроханих гостей, власники вирішили вчинити на свій розсуд.

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У відповідь фермери взяли свої трактори, причепили до них цистерни з нечистотами та почали поливати територію від нахаб, як це видно на оприлюдненому відео в Reddit.

Ролик з баталією між фермерами та кемперами став вірусним — отримав понад 6,2 тис. реакцій на платформі. На відео можна побачити, як кілька тракторів з причіпами-цистернами починає активно рухатися в бік групи кемперів, які зайняли територію власників.

Переміщуючись полем біля непроханих гостей, фермери почали активно "облагороджувати" територію відходами, аби вигнати порушників приватної власності. У відповідь невідомі намагалися перешкодити власникам — залазили на трактори, били вікна техніки, зупиняли проїзд полем.

З відкритих джерел відомо, що це й інцидент стався на початку липня 2025 року. ЗМІ повідомили, що це була акція фермерів, які після байдужості поліції та місцевих чиновників, не могли вигнати порушників.

Коли власникам урвався терпець за шкоду, яку вчинили невідомі (за словами фермерів, це були нелегальні мігранти) — а саме зрубані дерева та знищена посівна трава, вони провели "дезінфекційну" процедуру. Наразі відомо, що частина кемперів уже покинула табір.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі підтримали дії власників фермерських угідь. Найбільше юзери підтримали такі репліки:

"З цими кемперами вічна біда";

"У нас в Техасі така ж історія була. Приїхали, перетоптали все, поїхали";

"З нашестям тільки боротися так";

"Це було красиво. Фермером теж стану".

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