Где можно хорошо отдохнуть в сентябре: топ 5 направлений по версии National Geographic

Сентябрь — это время, когда заканчивается летняя жара, исчезают туристические толпы, а на смену пляжному отдыху приходят новые форматы путешествий. National Geographic подготовил подборку из пяти направлений, которые стоит посетить именно в этом месяце.

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Как отмечает National Geographic, сентябрь сочетает комфортную погоду, отсутствие толп и яркие события в разных уголках мира. Это время перемен и новых начинаний, когда хочется обновления, открытий и вдохновения.

Европа возвращается к деловому ритму, а столы ресторанов заполняют дары урожая — от греческого инжира до немецких яблок и средиземноморских оливок. Сентябрь идеально подходит и для тематических путешествий: кулинарных туров, эко-путешествий, наблюдения за дикой природой или активного треккинга в горах.

1. Германия: фестиваль пива и винодельческие туры

Хотя Октоберфест называется "октябрьский", в Мюнхене он традиционно стартует в середине сентября — в этом году с 20 сентября по 5 октября. Праздник открывается масштабным парадом с более чем тысячей участников в национальных нарядах, а также Парадом охотников с залпами пушек, символизирующих открытие баров.

Гостей ждут 38 палаток с самым разнообразным немецким пивом, а также местные блюда — от альпийских сыров до колбас и морепродуктов. В это время также активно проходит сбор винограда, поэтому стоит посетить винные регионы — на дегустации, гастрономические события и экскурсии.

2. Сицилия: гастрономическая осень и новые маршруты

На юге Италии в сентябре значительно меньше туристов, так что появляется возможность спокойно насладиться и пляжным отдыхом, и городскими прогулками. В столице острова, Палермо, после сезона отпусков возобновляется культурная жизнь, а на рынках появляются инжир, фисташки, миндаль и лесные грибы.

В этом месяце также комфортно отправляться на вулкан Этна или исследовать внутренние районы острова. Уменьшаются очереди на паромы к Эолийским островам, что делает путешествие еще доступнее.

3. Корнуолл, Великобритания: море, искусство и наследие

Температура воды в сентябре — одна из самых высоких за весь год, а толпы туристов уже исчезают. В Сент-Айвсе проходит двухнедельный фестиваль искусств: выставки, концерты, кинопоказы, лекции и экскурсии на любой вкус.

Также в этом месяце в Британии проходят Дни открытых дверей наследия — исторические здания, обычно закрытые для посетителей, открываются для экскурсий. В Корнуолле есть немало интересных локаций, которые достойны внимания именно в сентябре.

4. Намибия: дикая природа в сухой сезон

С июня по октябрь в Намибии длится сухой сезон, и сентябрь — один из лучших периодов для сафари. Слоны, жирафы, носороги и другие животные собираются возле водопоев, что позволяет с близкого расстояния наблюдать за ними.

Температура комфортная, небо — кобальтово-синее, а ночи — прохладные, но не холодные. Это лучшее время для путешествия через красные дюны, скальные ландшафты и дикие территории Намибии.

5. Словения: последний шанс для походов в Альпах

Сентябрь — завершение горного сезона в Словении. Юлийские Альпы ещё сохраняют тёплую и сухую погоду, идеальную для треккинга. Самая высокая вершина страны — гора Триглав — возвышается над живописными озерами Бохинь и Блед.

Юлианский маршрут — новая сеть пешеходных троп длиной 270 км — пролегает через Национальный парк Триглав и позволяет увидеть самые впечатляющие альпийские пейзажи страны. Сентябрь — последний шанс пройти эти маршруты до прихода осенних дождей.

Сентябрь открывает новый туристический сезон с комфортной погодой, более низкими ценами и культурными событиями, которые делают путешествия в это время особенно привлекательными.

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