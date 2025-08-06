Де можна гарно відпочити у вересні: топ 5 напрямків за версією National Geographic

Вересень – це час, коли закінчується літня спека, зникають туристичні натовпи, а на зміну пляжному відпочинку приходять нові формати подорожей. National Geographic підготував добірку з п’яти напрямків, які варто відвідати саме цього місяця.

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Як зазначає National Geographic, вересень поєднує комфортну погоду, відсутність натовпів і яскраві події в різних куточках світу. Це час змін і нових починань, коли хочеться оновлення, відкриттів та натхнення.

Європа повертається до ділового ритму, а столи ресторанів заповнюють дари врожаю – від грецького інжиру до німецьких яблук і середземноморських оливок. Вересень ідеально підходить і для тематичних мандрівок: кулінарних турів, еко-подорожей, спостереження за дикою природою або активного трекінгу в горах.

1. Німеччина: фестиваль пива та виноробні тури

Хоча Октоберфест має назву "жовтневий", у Мюнхені він традиційно стартує в середині вересня – цього року з 20 вересня по 5 жовтня. Свято відкривається масштабним парадом із понад тисячею учасників у національному вбранні, а також Парадом мисливців із залпами гармат, що символізують відкриття барів.

На гостей чекають 38 наметів з найрізноманітнішим німецьким пивом, а також місцеві страви – від альпійських сирів до ковбас і морепродуктів. У цей час також активно проходить збір винограду, тому варто завітати до винних регіонів – на дегустації, гастрономічні події та екскурсії.

2. Сицилія: гастрономічна осінь і нові маршрути

На півдні Італії у вересні значно менше туристів, тож з’являється можливість спокійно насолодитися і пляжним відпочинком, і міськими прогулянками. У столиці острова, Палермо, після сезону відпусток відновлюється культурне життя, а на ринках з’являються інжир, фісташки, мигдаль і лісові гриби.

Цього місяця також комфортно вирушати на вулкан Етна чи досліджувати внутрішні райони острова. Зменшуються черги на пороми до Еолійських островів, що робить подорож ще доступнішою.

3. Корнуолл, Велика Британія: море, мистецтво і спадщина

Температура води у вересні – одна з найвищих за весь рік, а натовпи туристів уже зникають. У Сент-Айвсі проходить двотижневий фестиваль мистецтв: виставки, концерти, кінопокази, лекції та екскурсії на будь-який смак.

Також цього місяця в Британії проходять Дні відкритих дверей спадщини – історичні будівлі, зазвичай закриті для відвідувачів, відкриваються для екскурсій. У Корнуоллі є чимало цікавих локацій, які варті уваги саме у вересні.

4. Намібія: дика природа в сухий сезон

З червня по жовтень у Намібії триває сухий сезон, і вересень – один із найкращих періодів для сафарі. Слони, жирафи, носороги та інші тварини збираються біля водопоїв, що дозволяє з близької відстані спостерігати за ними.

Температура комфортна, небо – кобальтово-синє, а ночі – прохолодні, але не холодні. Це найкращий час для мандрівки через червоні дюни, скельні ландшафти та дикі території Намібії.

5. Словенія: останній шанс для походів у Альпах

Вересень – завершення гірського сезону у Словенії. Юлійські Альпи ще зберігають теплу й суху погоду, ідеальну для трекінгу. Найвища вершина країни – гора Триглав – височіє над мальовничими озерами Бохінь і Блед.

Юліанський маршрут – нова мережа пішохідних стежок завдовжки 270 км – пролягає через Національний парк Триглав і дає змогу побачити найвражаючі альпійські пейзажі країни. Вересень – останній шанс пройти ці маршрути до приходу осінніх дощів.

Вересень відкриває новий туристичний сезон із комфортною погодою, нижчими цінами та культурними подіями, що роблять подорожі в цей час особливо привабливими.

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