Жінка відпливла у круїз: у морі з'ясувалось, що люди там зібрались не просто так (фото)

Робін-Джей, яка очікувала романтичної подорожі з партнером, зіткнулася з серією незручних ситуацій під час 10-денного круїзу через неприйнятну поведінку інших пасажирів.

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Жінка розраховувала на спокійний відпочинок з коханим, але вже з перших днів круїзу зрозуміла, що потрапила в незвичну ситуацію. У відео, опублікованому в TikTok, вона розповіла про досвід подорожі, який виявився далеким від того, про що вона мріяла.

Перші тривожні сигнали

Проблеми почалися вже першого вечора, коли пара відвідала нічний клуб на кораблі. "Ми вирішили сісти в кабінці та спостерігати за людьми, коли до нас підійшов чоловік і запитав, чи не хочемо ми третього", — розповідає Робін-Джей.

Другого вечора ситуація повторилася в ще більш дивній формі. "Якась жінка зателефонувала до нашої кімнати й намагалася зав'язати з нами стосунки, хоча ми ніколи раніше не зустрічалися", — згадує пасажирка.

Особливо насторожив пару той факт, що незнайомка знала номер їхньої кімнати, який вони нікому не повідомляли.

Неприйнятна поведінка пасажирів

Найгіршою виявилася ситуація, коли Робін-Джей вдяглася для відвідування розважальної програми. "Я помітила чоловіка за іншим столиком, який дивився на мене. Це було щось інше, зовсім інший рівень. Я відчувала себе дуже незручно", — описує жінка свої відчуття.

За її словами, незнайомець, який сидів зі своєю дружиною, нагнувся, намагаючись зазирнути під її спідницю. Коли її партнер, Вільям, помітив це та зробив зауваження, — пара швидко пішла. "Це дійсно дає тобі жахливе відчуття всередині", — зізнається мандрівниця.

Робін-Джей робили аморальні пропозиції Фото: TikTok

Також жінка бачила, як чоловік поважного віку поводився неприйнятно з молодою дівчиною на кораблі, торкаючись до неї.

Підсумовуючи свій досвід, Робін-Джей робить невтішні висновки: "Я дійсно вважаю, що круїзи — це місце для певного беззаконня, і люди їдуть туди, знаючи це. Я навіть боюся подумати, що відбувається на очах інших людей".

Реакція інших мандрівників

Після публікації відео багато користувачів поділилися власним досвідом круїзних подорожей. Думки розділилися.

"Я щойно повернувся з круїзу Marella і ніколи не стикався з чимось подібним", — написав один з коментаторів. Інший погодився: "Був у кількох круїзах — це не мій досвід".

Однак деякі люди вказали на особливість таких подорожей: "Це могло статися абсолютно де завгодно, не тому, що ви були на круїзі. Також загальновідомо, що круїзи — це рай для таких людей".

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