Женщина отплыла в круиз: в море выяснилось, что люди там собрались не просто так (фото)

Робин-Джей, которая ожидала романтического путешествия с партнером, столкнулась с серией неловких ситуаций во время 10-дневного круиза из-за неприемлемого поведения других пассажиров.

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Женщина рассчитывала на спокойный отдых с любимым, но уже с первых дней круиза поняла, что попала в непривычную ситуацию. В ролике, опубликованном в TikTok, она рассказала об опыте путешествия, который оказался далеким от того, о чем она мечтала.

Первые тревожные сигналы

Проблемы начались уже в первый вечер, когда пара посетила ночной клуб на корабле. "Мы решили сесть в кабинке и наблюдать за людьми, когда к нам подошел мужчина и спросил, не хотим ли мы третьего", — рассказывает Робин-Джей.

На второй вечер ситуация повторилась в еще более странной форме. "Какая-то женщина позвонила в нашу комнату и пыталась завязать с нами отношения, хотя мы никогда раньше не встречались", — вспоминает пассажирка.

Особенно насторожил пару тот факт, что незнакомка знала номер их комнаты, который они никому не сообщали.

Неприемлемое поведение пассажиров

Худшей оказалась ситуация, когда Робин-Джей оделась для посещения развлекательной программы. "Я заметила мужчину за другим столиком, который смотрел на меня. Это было что-то другое, совсем другой уровень. Я чувствовала себя очень неудобно", — описывает женщина свои ощущения.

По ее словам, незнакомец, который сидел со своей женой, нагнулся, пытаясь заглянуть под ее юбку. Когда ее партнер, Уильям, заметил это и сделал замечание, — пара быстро ушла. "Это действительно дает тебе ужасное ощущение внутри", — признается путешественница.

Робин-Джей делал аморальные предложения Фото: TikTok

Также женщина видела, как мужчина почтенного возраста вел себя неприемлемо с молодой девушкой на корабле, прикасаясь к ней.

Подытоживая свой опыт, Робин-Джей делает неутешительные выводы: "Я действительно считаю, что круизы — это место для определенного беззакония, и люди едут туда, зная это. Я даже боюсь подумать, что происходит на глазах других людей".

Реакция других путешественников

После публикации видео многие пользователи поделились собственным опытом круизных путешествий. Мнения разделились.

"Я только что вернулся из круиза Marella и никогда не сталкивался с чем-то подобным", — написал один из комментаторов. Другой согласился: "Был в нескольких круизах — это не мой опыт".

Однако некоторые люди указали на особенность таких путешествий: "Это могло произойти абсолютно где угодно, не потому, что вы были на круизе. Также общеизвестно, что круизы — это рай для таких людей".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Диана Суворова, которая называет себя королевой бюджетной косметики, решила отдохнуть на круизном лайнере MSC Euribia. Своими впечатлениями женщина поделилась с подписчиками блога.

Кроме того, пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах.

К тому же в эксклюзивном интервью Фокусу цирковой акробат Григорий Мельников родом из Харькова рассказывает о своем опыте работы на круизном лайнере, заработной плате, условиях проживания и питания, а также раскрывает преимущества и недостатки профессии.