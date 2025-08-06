Открытие во время ремонта: подвал оказался военным бункером с жуткой надписью (фото)

Супруги во время ремонта своего дома обнаружили подземный бункер времен Второй мировой войны. Внутри сохранилась жуткая надпись на немецком языке, напоминающая об опасностях военного времени. Семья решила сохранить послание и переоборудовать хранилище в игровую комнату.

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Как сообщает Daily Mail, семья, которая переехала в новый дом на острове Гернси, в проливе Ла-Манш, у побережья Нормандии, неожиданно наткнулась на остатки военного сооружения, спрятанного прямо под передним двором. После подтверждения информации от предыдущих владельцев, супруги начали раскопки и обнаружили бункер с надписями на стенах.

Пара — 35-летний Шон Туллье и его 32-летняя жена Кэролайн — предполагала, что участок имеет военное прошлое, ведь известно, что во время Второй мировой войны территорию использовали для размещения артиллерийской позиции. Однако только во время ремонта палисадника они получили подтверждение о существовании хранилища.

Шон, который работает плотником, общался с бывшей владелицей дома через соцсети. Женщина узнала кухню на фото, и вспомнила, что под домом есть несколько комнат, где она играла в детстве. Ее отец тогда засыпал вход в бункер.

Через неделю после этого пара решила повторно снять гравий со двора и начала раскопки. Им помог друг семьи, который нашел экскаватор. В целом они вывезли около 100 тонн грунта.

Под землей они обнаружили укрытие, состоявшее из двух просторных комнат и длинного коридора. В помещениях сохранились старые бутылки, обломки, плитка, эвакуационный люк, а также надпись на немецком: "Achtung feind hort mit" — что переводится как "Осторожно, враг подслушивает".

Глубина до пола бункера достигала около 8 метров. Семья решила сохранить надпись на стене, которая частично уже повреждена воздухом и влажностью. Они планируют обрамить ее или обновить с помощью каллиграфа.

Несмотря на значительный объем работ, пара превращает старое укрытие в игровую комнату с бильярдным столом и тренажерами. Часть помещения уже забетонирована — для этого использовали около 80 тонн бетона.

"Это было действительно неожиданно, — рассказал Шон, — Мы знали об истории этой местности, но не ожидали найти что-то настолько хорошо сохранившееся. Это часть истории, и мы хотим ее сохранить".

Он также признался, что мечтает организовать вечеринку на Хэллоуин в бункере, и надеется, что в этом году это наконец удастся.

Напомним, во время Второй мировой войны многие жители Нормандских островов были депортированы в Европу, а те, кто остался, жили в условиях нехватки пищи. Оккупация завершилась 9 мая 1945 года, когда территории были освобождены. Сейчас местные жители отмечают День освобождения каждый год.

Как сообщал Фокус, исследователи получили разрешение на начало раскопок в северной Польше, чтобы найти спрятанное в бункере нацистское золото и похищенные произведения искусства.

Ранее Фокус писал о двери в потусторонний мир, которую обнаружили в гробнице неизвестного египетского принца. Ученые связывают его с фараоном Усеркафом, основателем Пятой династии Египта.