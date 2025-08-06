Відкриття під час ремонту: підвал виявився військовим бункером із моторошним написом (фото)

Подружжя під час ремонту свого будинку виявило підземний бункер часів Другої світової війни. Усередині зберігся моторошний напис німецькою мовою, що нагадує про небезпеки воєнного часу. Родина вирішила зберегти послання та переобладнати сховище в ігрову кімнату.

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Як повідомляє Daily Mail, родина, яка переїхала до нового будинку на острові Гернсі, у протоці Ла-Манш, біля узбережжя Нормандії, несподівано натрапила на залишки військової споруди, захованої просто під переднім двором. Після підтвердження інформації від попередніх власників, подружжя розпочало розкопки та виявило бункер з написами на стінах.

Пара – 35-річний Шон Тулльє та його 32-річна дружина Керолайн – припускала, що ділянка має воєнне минуле, адже відомо, що під час Другої світової війни територію використовували для розміщення артилерійської позиції. Однак тільки під час ремонту палісадника вони отримали підтвердження про існування сховища.

Шон, який працює теслею, спілкувався із колишньою власницею будинку через соцмережі. Жінка впізнала кухню на фото, і згадала, що під будинком є кілька кімнат, де вона гралася в дитинстві. Її батько тоді засипав вхід до бункера.

За тиждень після цього пара вирішила повторно зняти гравій із двору та розпочала розкопки. Їм допоміг друг родини, який знайшов екскаватор. Загалом вони вивезли близько 100 тонн ґрунту.

Під землею вони виявили укриття, що складалося з двох просторих кімнат та довгого коридору. У приміщеннях збереглись старі пляшки, уламки, плитка, евакуаційний люк, а також напис німецькою: "Achtung feind hort mit" – що перекладається як "Обережно, ворог підслуховує".

Глибина до підлоги бункера сягала близько 8 метрів. Родина вирішила зберегти напис на стіні, який частково вже пошкоджений повітрям та вологістю. Вони планують обрамити його або оновити за допомогою каліграфа.

Попри значний обсяг робіт, пара перетворює старе укриття на ігрову кімнату з більярдним столом і тренажерами. Частина приміщення вже забетонована – для цього використали близько 80 тонн бетону.

"Це було справді несподівано, – розповів Шон. – Ми знали про історію цієї місцевості, але не очікували знайти щось настільки добре збережене. Це частина історії, і ми хочемо її зберегти".

Він також зізнався, що мріє організувати вечірку на Геловін у бункері, і сподівається, що цього року це нарешті вдасться.

Нагадаємо, під час Другої світової війни багато жителів Нормандських островів були депортовані до Європи, а ті, хто залишився, жили в умовах нестачі їжі. Окупація завершилася 9 травня 1945 року, коли території були звільнені. Нині місцеві мешканці відзначають День визволення щороку.

Як повідомляв Фокус, дослідники отримали дозвіл на початок розкопок у північній Польщі, щоб знайти заховане у бункері нацистське золото та викрадені твори мистецтва.

Раніше Фокус писав про двері у потойбічний світ, які виявили у гробниці невідомого єгипетського принца. Вчені пов'язують його з фараоном Усеркафом, засновником П'ятої династії Єгипту.