Мужчина отправился на прогулку и наткнулся на потерянную собаку: это изменило их судьбы (видео)

Житель США Марселас решил проветриться на улице на фоне непростого эмоционального расставания с девушкой. По дороге он случайно заметил золотистого ретривера на дороге, который "плакал" под дождем, а потому решил взять четвероногого с собой.

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Мужчина даже не думал, что эта поездка станет важной для него в тот момент, рассказал американец на видео в своем Tiktok.

Трогательный ролик собрал более 470 тыс. просмотров и 145 тыс. лайков всего за несколько дней, вызвав настоящий шквал эмоций среди зрителей. На нем Марселас рассказывает, что пережил эмоционально сложный период после разрыва с девушкой, а потому однажды вечером решил сесть в авто и поехать — просто, чтобы проветрить голову.

Во время поездки в дождливую ночь он увидел собаку, которая, казалось, "плакала" под дождем, одиноко сидя на краю дороги. Не колеблясь ни секунды, парень подобрал золотистого ретривера Чарли и посадил к себе в машину.

Промокший до нитки, Чарли выглядел чрезвычайно благодарным за сухое и теплое место. Впоследствии на видео ретривер с радостью играет с мужчиной, будто они знакомы всю жизнь. В подписи он написал, что в тот вечер они "нужны были друг другу".

"Кто на самом деле кого спас? То, как Чарли появился в моей жизни, и то счастье, которое он принес, — это напоминание о том, насколько реальны чудеса. Мне теперь точно нужен свой золотистый ретривер", — рассказал мужчина

К счастью, позже в тот же вечер Марселас нашел владельцев Чарли через Facebook и вернул собаку домой. Но даже несколько часов, проведенных вместе, оставили глубокий след в сердце мужчины.

Реакция пользователей

В комментариях к видео, многие юзеры откликнулись положительными пожеланиями в адрес Марселаса и Чарли. Больше всего людям понравились такие реплики:

"Божественные мгновения — это настоящее чудо. Ты получил то, что тебе было нужно. И Чарли тоже. И его семья";

"Иди прямо сейчас в приют! Любовь твоей жизни ждет там";

"Кажется, ты помог заживить и его разбитое сердце";

"Его семья, наверное, плакала дома, а Чарли в это время имел лучший день в жизни".

Ранее Фокус сообщал о ретривере Мэдди из Белфаста, которая стала известной на весь мир. Активность и дружелюбие собаки нашла отклик у многих пользователей соцсетей по всему миру.

Впоследствии стало известно, что ретривер делает необычный "утренний ритуал". 21-летняя ирландка Люси Моррисон заметила за своим 4-летним золотистым ретривером по кличке Честер довольно странную манеру.