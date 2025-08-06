Чоловік вирушив на прогулянку і натрапив на загубленого собаку: це змінило їхні долі (відео)

Мешканець США Марселас вирішив провітритися на вулиці на тлі непростого емоційного розставання з дівчиною. Дорогою він випадково помітив золотистого ретривера на дорозі, який "плакав" під дощем, а тому вирішив взяти чотирилапого з собою.

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Чоловік навіть не думав, що ця поїздка стане важливою для нього в ту мить, розповів американець на відео в своєму Tiktok.

Зворушливий ролик зібрав понад 470 тис. переглядів і 145 тис. лайків лише за кілька днів, викликавши справжній шквал емоцій серед глядачів. На ньому Марселас розповідає, що пережив емоційно складний період після розриву з дівчиною, а тому одного вечора вирішив сісти в авто й поїхати — просто, аби провітрити голову.

Під час поїздки в дощову ніч він побачив собаку, який, здавалося, "плакав" під дощем, самотньо сидячи край дороги. Не вагаючись ні секунди, хлопець підібрав золотистого ретривера Чарлі та посадив до себе в машину.

Змоклий до нитки, Чарлі виглядав надзвичайно вдячним за сухе й тепле місце. Згодом на відео ретривер з радістю грається з чоловіком, ніби вони знайомі все життя. У підписі він написав, що в той вечір вони "потрібні були одне одному".

"Хто насправді кого врятував? Те, як Чарлі з’явився у моєму житті, і те щастя, яке він приніс, — це нагадування про те, наскільки реальні дива. Мені тепер точно потрібен свій золотистий ретривер", — розповів чоловік

На щастя, пізніше того ж вечора Марселас знайшов власників Чарлі через Facebook і повернув собаку додому. Але навіть кілька годин, проведених разом, залишили глибокий слід у серці чоловіка.

Реакція користувачів

У коментарях до відео, багато юзерів відгукнулися позитивними побажаннями на адресу Марселаса та Чарлі. Найбільше людям сподобалися такі репліки:

"Божественні миті — це справжнє диво. Ти отримав те, що тобі було потрібно. І Чарлі теж. І його родина";

"Іди просто зараз до притулку! Любов твого життя чекає там";

"Здається, ти допоміг загоїти і його розбите серце";

"Його сім’я, мабуть, плакала вдома, а Чарлі в цей час мав найкращий день у житті".

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