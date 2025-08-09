Неожиданные последствия: женщина бросила все и переехала жить в другую страну (видео)

30-летняя американка Рэйчел Уоррен покинула свою страну в 2017 году и живет заграницей. Сейчас она находится в столице Дании и говорит, что за это время с ней произошли "необратимые изменения", находясь вдали от своей родины.

Related video

Девушка считает, что у нее уже произошло долговременное культурное отчуждение, возникающее из-за жизни заграницей, о котором она рассказала на видео в Tiktok.

Ролик Рэйчел стал вирусным — собрал более 120 тыс. просмотров с момента публикации 3 августа. Американка говорит, что часто думает над странным ощущением культурной "замороженности во времени", когда живешь вдали от дома.

Сама девушка выросла в пригороде Вашингтона, округ Колумбия, а также в северной Вирджинии, а затем уехала за границу весной 2016 года на учебу и несколько раз посещала город между 2017 и 2019 годами. После чего окончательно остались в Копенгагене.

"Я действительно жила в США в течение 10 месяцев перед тем, как переехала окончательно. Но в то время я жила с родителями и насколько могла экономила деньги на обучение в магистратуре и переезд, поэтому я на самом деле не чувствовала на себе культуру, и именно поэтому я говорю, что немного больше "застряла" в 2017-м", — рассказала американка журналистам Newsweek.

Размышления Уоррен о культурном шоке и ощущении временной разобщенности появляются на фоне роста интереса американцев к переезду за границу. Для Уоррен ее путешествие заграницу было вызвано как любопытством, так и любовью.

Рэйчел Уоррен живет в Дании с 2019 года Фото: Instagram

"В 2016 году я училась по обмену в Копенгагене и абсолютно влюбилась в этот город и страну. Я также влюбилась в парня, но не хотела, чтобы это было единственной причиной остаться, поэтому подала документы в магистратуру. Мы до сих пор вместе", — говорит женщина.

Уоррен также отметила, что публичная жизнь в США изменилась в способах, которые она воспринимает как чужие. Она говорит, что теперь для нее многое кажется очень странным: культура чаевых, восприятие цен и социальных норм. Хотя раньше, как признается Рэйчел, она была "немного подозрительной" к некоторым аспектам европейского и датского стиля жизни.

"Я не могла представить, как компания может быть продуктивной, если у ее работников столько выходных, но это работает. Также я не могу поверить, что США так мало делают в сфере ухода за матерями. В Дании также есть отпуск для пап, и я думаю, что это здорово. Мои приоритеты однозначно изменились. Теперь для меня важнее жить счастливой и здоровой жизнью, чем достигать индивидуальных успехов", — резюмирует девушка.

Ранее Фокус рассказывал, что как пара продала все имущество и уехала путешествовать по миру. 55-летняя американка Шелли Питерсон вместе со своим 57-летним мужем Шейном говорят, что столкнулись с массой трудностей за это время.

Впоследствии стало известно, как женщина бросила все в США и поехала путешествовать. 64-летняя Синди Шиган из США полностью изменила свою жизнь: уволилась с работы, развелась с мужем и оставила родную страну, чтобы найти счастье заграницей.