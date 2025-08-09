Неочікувані наслідки: жінка кинула все та переїхала жити до іншої країни (відео)

30-річна американка Рейчел Воррен покинула свою країну в 2017 році та мешкає закордоном. Наразі вона перебуває в столиці Данії та каже, що за цей час з нею сталися "незворотні зміни", перебуваючи далеко від сввоєї батьківщини.

Дівчина вважає, що в неї вже сталося довготривале культурне відчуження, що виникає через життя закордоном, про яке вона розповіла на відео в Tiktok.

Ролик Рейчел став вірусним — зібрав понад 120 тис. переглядів з моменту публікації 3 серпня. Американка говорить, що часто думає над дивним відчуттям культурної "замороженості в часі", коли живеш далеко від дому.

Сама дівчина виросла в передмісті Вашингтона, округ Колумбія, а також у північній Вірджинії, а потім поїхала закордон навесні 2016 року на навчання і кілька разів відвідувала місто між 2017 і 2019 роками. Після чого остаточно лишилися в Копенгагені.

"Я дійсно жила в США протягом 10 місяців перед тим, як переїхала остаточно. Але в той час я жила з батьками й наскільки могла економила гроші на навчання в магістратурі та переїзд, тож я насправді не відчувала на собі культуру, і саме тому я кажу, що трохи більше "застрягла" у 2017-му", — розповіла американка журналістам Newsweek.

Роздуми Воррен про культурний шок і відчуття часової роз'єднаності з’являються на тлі зростання інтересу американців до переїзду за кордон. Для Воррен її подорож закордон була викликана як цікавістю, так і любов’ю.

Рейчел Воррен живе в Данії з 2019 року Фото: Instagram

"У 2016 році я навчалася за обміном у Копенгагені й абсолютно закохалася в це місто й країну. Я також закохалася в хлопця, але не хотіла, щоб це було єдиною причиною залишитися, тож подала документи в магістратуру. Ми досі разом", — говорить жінка.

Воррен також зазначила, що публічне життя в США змінилось у способах, які вона сприймає як чужі. Вона говорить, що тепер для неї багато що видається дуже дивним: культура чайових, сприйняття цін і соціальних норм. Хоча раніше, як зізнається Рейчел, вона була "трохи підозрілою" до деяких аспектів європейського та данського стилю життя.

"Я не могла уявити, як компанія може бути продуктивною, якщо в її працівників стільки вихідних, але це працює. Також я не можу повірити, що США так мало роблять у сфері догляду за матерями. У Данії також є відпустка для татів, і я думаю, що це чудово. Мої пріоритети однозначно змінилися. Тепер для мене важливіше жити щасливим і здоровим життям, ніж досягати індивідуальних успіхів", — резюмує дівчина.

