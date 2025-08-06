Медицинские данные — в пакете с едой: таиландскую больницу оштрафовали за нарушение конфиденциальности

Медицинское учреждение в Таиланде заплатит более 37 тысяч долларов штрафа из-за того, что более тысячи страниц с персональными данными пациентов обнаружили на обертках для уличных перекусов. Утечка произошла из-за небрежного уничтожения документов сторонним подрядчиком.

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Как сообщает иностранное издание My News, частная больница в провинции Убонратчатхани передала старые медицинские карты на утилизацию местному семейному бизнесу. Однако вместо того, чтобы уничтожить документы, подрядчик оставил их дома. В результате бумаги с конфиденциальной информацией пациентов попали на рынок — из них начали изготавливать обертки для блюд.

Нарушение обнаружил инфлюенсер, известный под псевдонимом "Доктор Лабораторная Панда". В мае 2024 года он опубликовал фото, на которых видно, как данные пациентов используют для упаковки пищи. На одном из документов даже были указаны сведения о заражении гепатитом В. Его сообщение быстро стало вирусным и собрало более 33 тысяч реакций и 1700 комментариев.

После огласки правительственный Комитет по защите персональных данных Таиланда (PDPC) провел расследование. Оно подтвердило, что вытекло более тысячи защищенных файлов. В результате больницу оштрафовали на 1,21 миллиона бат (около 37 тысяч долларов США), а владельца подрядной фирмы — на 16 940 бат (520 долларов США).

PDPC отмечает, что эти штрафы стали одними из первых после вступления в силу полной редакции Закона Таиланда о защите персональных данных 2019 года.

В общем, в соцсетях пользователи возмущены. Одни призывают отозвать лицензию больницы, другие — бойкотировать продавцов, которые используют подобную обертку. Часть из них также выражает беспокойство относительно гигиеничности такой упаковки.

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