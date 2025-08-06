Медичні дані — у пакеті з їжею: таїландську лікарню оштрафували за порушення конфіденційності

Медичний заклад у Таїланді заплатить понад 37 тисяч доларів штрафу через те, що понад тисячу сторінок із персональними даними пацієнтів виявили на обгортках для вуличних перекусів. Витік трапився через недбале знищення документів стороннім підрядником.

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Як повідомляє іноземне видання My News, приватна лікарня в провінції Убонратчатхані передала старі медичні картки на утилізацію місцевому сімейному бізнесу. Однак замість того, щоб знищити документи, підрядник залишив їх удома. Внаслідок цього папери з конфіденційною інформацією пацієнтів потрапили на ринок — з них почали виготовляти обгортки для страв.

Порушення виявив інфлюенсер, відомий під псевдонімом "Доктор Лабораторна Панда". У травні 2024 року він опублікував фото, на яких видно, як дані пацієнтів використовують для пакування їжі. На одному з документів навіть були зазначені відомості про зараження гепатитом В. Його допис швидко став вірусним і зібрав понад 33 тисячі реакцій та 1700 коментарів.

Після розголосу урядовий Комітет із захисту персональних даних Таїланду (PDPC) провів розслідування. Воно підтвердило, що витекло понад тисячу захищених файлів. У результаті лікарню оштрафували на 1,21 мільйона бат (близько 37 тисяч доларів США), а власника підрядної фірми — на 16 940 бат (520 доларів США).

PDPC зазначає, що ці штрафи стали одними з перших після набуття чинності повної редакції Закону Таїланду про захист персональних даних 2019 року.

Загалом, у соцмережах користувачі обурені. Одні закликають відкликати ліцензію лікарні, інші — бойкотувати продавців, які використовують подібну обгортку. Частина з них також висловлює занепокоєння щодо гігієнічності такої упаковки.

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