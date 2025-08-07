Женщина почувствовала себя Санта-Клаусом и полезла в дымоход: чем закончилась ночная выходка (видео)

В США нетрезвая женщина застряла в дымоходе исторического здания в парке вблизи Лос-Анджелеса. Свидетели видели, как она танцевала на крыше и раздевалась перед падением.

Как сообщает Daily Mail, пожарные Лос-Анджелеса вытащили женщину, которая вечером залезла на крышу исторического здания в парке Сан-Фернандо и застряла в дымоходе. Инцидент произошел около 20:00, женщину спасли после длительной операции.

По словам сержанта полиции Сан-Фернандо Брайана Вудворда, нетрезвая женщина вылезла на крышу, где ее видели танцующей, а затем она оказалась на дымоходе. "Затем она залезла на дымоход и начала танцевать на нем, пока не упала внутрь и застряла", — сообщил офицер в видео, опубликованном пожарной службой.

Перед падением женщина раздевалась, предположительно находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Очевидцы узнали ее как бездомную, которая часто находится в этом районе.

Один из свидетелей, Израиль Оливас, рассказал: "Я гулял со своим маленьким ребенком, а она фактически снимала рубашку и штаны и была на крыше... Сначала она не кричала, просто была на вершине крыши. А потом уже вопила из дымохода: "Помогите! У меня болит лодыжка!""".

Пожарная служба отметила, что операция по спасению была сложной и изнурительной. Женщину удалось безопасно извлечь из дымохода, после чего ее поместили в инвалидную коляску и передали медикам.

30-летнюю пострадавшую госпитализировали в местную больницу. По сообщению спасателей, ее состояние удовлетворительное.

Как сообщалось, подобные инциденты в США случаются не впервые — спасательные службы регулярно извлекают людей из вентиляций, труб и дымоходов, чаще всего вследствие опрометчивого поведения или опьянения.

