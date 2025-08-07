Жінка відчула себе Санта-Клаусом і полізла в димар: чим закінчилась нічна витівка (відео)

У США нетвереза жінка застрягла в димарі історичної будівлі в парку поблизу Лос-Анджелеса. Свідки бачили, як вона танцювала на даху та роздягалася перед падінням.

Як повідомляє Daily Mail, пожежники Лос-Анджелеса витягли жінку, яка ввечері залізла на дах історичної будівлі в парку Сан-Фернандо й застрягла в димарі. Інцидент трапився близько 20:00, жінку врятували після тривалої операції.

За словами сержанта поліції Сан-Фернандо Браяна Вудворда, нетвереза жінка вилізла на дах, де її бачили танцюючою, а згодом вона опинилася на димарі. "Потім вона залізла на димохід і почала танцювати на ньому, аж поки не впала всередину і застрягла", – повідомив офіцер у відео, опублікованому пожежною службою.

Перед падінням жінка роздягалася, імовірно перебуваючи у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Очевидці впізнали її як бездомну, яка часто перебуває в цьому районі.

Один зі свідків, Ізраїль Олівас, розповів: "Я гуляв зі своєю маленькою дитиною, а вона фактично знімала сорочку та штани і була на даху… Спочатку вона не кричала, просто була на вершині даху. А потім вже волала з димоходу: "Допоможіть! У мене болить щиколотка!"".

Пожежна служба зазначила, що операція з порятунку була складною та виснажливою. Жінку вдалося безпечно витягти з димаря, після чого її помістили в інвалідний візок і передали медикам.

30-річну потерпілу госпіталізували до місцевої лікарні. За повідомленням рятувальників, її стан задовільний.

Як повідомлялося, подібні інциденти в США трапляються не вперше – рятувальні служби регулярно витягують людей із вентиляцій, труб і димарів, найчастіше внаслідок необачної поведінки або сп’яніння.

