Развенчала миф: туристка показала, как выглядит самый чистый город в Азии (видео)

Контент-мейкер из Великобритании Виктория посещает страны мира и показывает жизнь людей в разных локациях. Последний визит в индийский город Индор заставил ее убедиться, что этот город является одним из самых чистых в Индии и Азии в целом.

Блогерша говорит, что город Индор сразу привлек своей необычной чистотой и отсутствием грязи, рассказывает женщина на видео в своем Instagram.

Ролик девушки стал популярным — набрал более 64 тыс. просмотров и несколько сотен комментариев. Женщина говорит, что решила проверить собственными глазами информацию, что город Индор признавали одним из самых чистых в Индии, а потому решила лично проверить это.

То, что увидела британка, приятно ее удивило. В своем видео она показала удивительно чистые улицы Индора и хорошо организованную инфраструктуру — на улицах, общественных заведениях и локациях для отдыха.

"После дельнийской жары Индор казался свежим и зеленым. Впервые в Индии я смогла свободно и безопасно передвигаться", — добавила Виктория.

Журналисты NDTV пишут, что город Индор уже восьмой год подряд удерживает первое место среди самых чистых городов, за ним следуют Сурата и Нави-Мумбаи — согласно ежегодному правительственному рейтингу чистоты. В категории городов с населением от 300 тысяч до миллиона самым чистым признан Нойду, за ней — Чандигарх и Майсур.

Стабильное лидерство Индора обеспечило ему место в новой категории — Супер Лига Чистоты (Super Swachh League), созданной для чествования городов, которые в течение последних трех лет занимали места в тройке лидеров и остаются среди 20% лучших в своей демографической категории.

