Розвінчала міф: туристка показала, як виглядає найчистіше місто в Азії (відео)

Контент-мейкерка з Великої Британії Вікторія відвідує країни світу та показує життя людей в різних локаціях. Останній візит до індійського міста Індор змусив її переконатися, що це місто є одним з найчистіших в Індії й Азії загалом.

Блогерка говорить, що місто Індор відразу привабило своєю незвичною чистотою та відсутністю бруду, розповідає жінка на відео в своєму Instagram.

Ролик дівчини став популярним — набрав понад 64 тис. переглядів і кілька сотень коментарів. Жінка каже, що вирішила перевірити на власні очі інформацію, що місто Індор визнавали одним з найчистіших в Індії, а тому вирішила особисто перевірити це.

Те, що побачила британка, приємно її здивувало. У своєму відео вона показала напрочуд чисті вулиці Індору та добре організовану інфраструктуру — на вулицях, громадських закладах і локаціях для відпочинку.

"Після дельнійської спеки Індор здавався свіжим і зеленим. Вперше в Індії я змогла вільно й безпечно пересуватися", — додала Вікторія.

Журналісти NDTV пишуть, що місто Індор уже восьмий рік поспіль утримує перше місце серед найчистіших міст, за ним ідуть Сурата та Наві-Мумбаї — згідно з щорічним урядовим рейтингом чистоти. У категорії міст із населенням від 300 тисяч до мільйона найчистішим визнано Нойду, за нею — Чандігарх і Майсур.

Стабільне лідерство Індору забезпечило йому місце в новій категорії — Супер Ліга Чистоти (Super Swachh League), створеній для вшанування міст, які протягом останніх трьох років посідали місця в трійці лідерів і залишаються серед 20% найкращих у своїй демографічній категорії.

