Жуткое село-призрак покинули по неизвестной причине: туристы и ученые ищут ответы (фото)

Деревня Уоррен Перси в британском графстве Йоркшир имеет недобрую славу из-за своей вековой и жуткой истории. Те местные, которые живут рядом, советуют туристам не оставаться здесь на ночь, ведь старое кладбище и храм могут "напугать до смерти".

Поселок, который находится под защитой общества English Heritage, зажил дурной славы довольно давно, но это не останавливает туристов от посещения этого места, пишет издание Daily Express.

Заброшенное "село-призрак" остается без жителей уже длительное время. Но его остатки до сих пор хранят следы катастрофы, загадок и зловещей тайны, смущающей историков десятилетиями.

Чтобы добраться до него, нужно оставить авто и идти пешком — через луга, через заброшенную железную дорогу и вверх по известняковой тропе, пока не появятся остатки каменной церкви XII века. Вокруг — холмы, где когда-то стояли дома, ремесленные мастерские и два имения.

Остатки церкви Святого Мартина в Уоррен Перси Фото: Getty

Однако самый большой ужас — под землей этого заброшенного села. Начиная с 1960-хх годов, археологи наткнулись на потрясающую находку — яму с более чем сотней человеческих костей, похороненных вдали от церковного кладбища, где обычно хоронили умерших.

Сначала специалисты предположили, что это остатки времен Римской империи или доисторических времен. Но радиоуглеродный анализ показал удивительное: они принадлежали именно средневековым жителям этой деревни.

Это вызвало тревожные вопросы: почему эти люди были похоронены не на освященной земле — что тогда считалось грубым нарушением обычаев? Некоторые эксперты предполагают, что их убили жестоким способом, другие — что это было связано с мрачными ритуалами, призванными не дать мертвецам "вернуться" — то есть речь идет о средневековых суевериях в самом темном их проявлении.

Кладбище и остатки церкви Святого Мартина в Уоррен Перси Фото: Getty Images

Ученые до сих пор имеют разногласия в том, как поселок исчез. За свое время существования в течение 17 веков — с первого столетия до н.э. до 16 поселок пережил Римскую империю, англосаксов, эпидемию чумы и выселение местных бароном-самодуром.

После 1527 года поселок окончательно стал "локацией-призраком", а интерес к деревне возродился лишь в середине XX века. В 1948 году экономический историк Морис Бересфорд начал раскопки, которые продолжались более 40 лет, и именно тогда Воррем Перси стал настоящим "полигоном" для археологов.

Они смогли воссоздать жизнь средневековых жителей — их питание, болезни, развитие в детстве, даже практики грудного вскармливания. Но жуткие человеческие останки в яме остаются самой загадочной находкой — тайной, которую не удается полностью разгадать до сих пор.

Сейчас местные не советуют туристам оставаться на ночь вблизи церкви и кладбища. Говорят, что там часто можно увидеть паранормальную активность и присутствие неизвестных теней, которые пугают своим видом.

