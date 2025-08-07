Моторошне село-привид покинули з невідомої причини: туристи і вчені шукають відповіді (фото)

Село Воррен Персі в британському графстві Йоркшир має недобру славу через свою вікову та моторошну історію. Ті місцеві, які мешкають поруч, радять туристам не залишатися тут на ніч, адже старий цвинтар і храм можуть "налякати до смерті".

Селище, яке перебуває під захистом товариства English Heritage, зажило поганої слави доволі давно, та це не зупиняє туристів від відвідин цього місця, пише видання Daily Express.

Покинуте "село-привид" залишається без мешканців уже тривалий час. Але його залишки й досі зберігають сліди катастрофи, загадок і зловісної таємниці, що бентежить істориків десятиліттями.

Щоб дістатися до нього, потрібно залишити авто й іти пішки — через луки, через занедбану залізницю та вгору по вапняковій стежці, доки не з’являться залишки кам’яної церкви XII століття. Навколо — пагорби, де колись стояли будинки, ремісничі майстерні та два маєтки.

Рештки церкви Святого Мартіна у Воррен Персі Фото: Getty

Проте найбільший жах — під землею цього покинутого села. Починаючи з 1960-хх років, археологи натрапили на приголомшливу знахідку — яму з більш ніж сотнею людських кісток, похованих далеко від церковного кладовища, де зазвичай ховали померлих.

Спочатку фахівці припустили, що це залишки часів Римської імперії або доісторичних часів. Але радіовуглецевий аналіз показав дивовижне: вони належали саме середньовічним мешканцям цього села.

Це викликало тривожні питання: чому ці люди були поховані не на освяченій землі — що тоді вважалося грубим порушенням звичаїв? Деякі експерти припускають, що їх убили жорстоким способом, інші — що це було пов’язано з похмурими ритуалами, покликаними не дати мерцям "повернутися" — тобто мова йде про середньовічні забобони в найтемнішому їх прояві.

Цвинтар і рештки церкви Святого Мартіна у Воррен Персі Фото: Getty Images

Вчені досі мають розбіжності в тому, як селище зникло. За свій час існування протягом 17 століть — з першого сторіччя до н.е до 16 селище пережило Римську імперію, англосаксів, епідемію чуми та виселення місцевих бароном-самодуром.

Після 1527 року селище остаточно стало "локацією-привидом", а інтерес до села відродився лише в середині XX століття. У 1948 році економічний історик Моріс Бересфорд почав розкопки, які тривали понад 40 років, і саме тоді Воррем Персі став справжнім "полігоном" для археологів.

Вони змогли відтворити життя середньовічних мешканців — їхнє харчування, хвороби, розвиток у дитинстві, навіть практики грудного вигодовування. Але моторошні людські рештки в ямі залишаються найзагадковішою знахідкою — таємницею, яку не вдається повністю розгадати й досі.

Наразі місцеві не радять туристам залишатися на ніч поблизу церкви та цвинтаря. Подейкують, що там часто можна побачити паранормальну активність та присутність невідомих тіней, які лякають своїм виглядом.

