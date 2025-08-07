Авто, золото, младенец: влиятельную блогершу поймали с рекордным грузом золота (видео)

Более 100 слитков золота на более чем 8 миллионов фунтов стерлингов изъяли у пары во время остановки авто. Полиция называет это беспрецедентным арестом.

Related video

Как сообщает "Need To Know", федеральная дорожная полиция Бразилии изъяла более 100 слитков золота из автомобиля, где находились инфлюенсер Сюзи Аленкар, ее муж Бруно Мендес де Хесус и их девятимесячный сын. Изъятие назвали крупнейшим в истории страны.

Офицеры остановили машину на трассе. По словам правоохранителя Родриго Маньо, при проверке они заметили поддельные элементы в салоне. Это стало основанием для более глубокого обыска.

Сначала нашли небольшое количество золота, а затем — скрытые слитки в панели приборов и других тайниках. Всего изъято 103 кг золота, что по курсу Центрального банка Бразилии оценивается в 61 млн реалов (8,32 млн фунтов стерлингов).

Бруно был арестован на месте, он отказался давать показания. Его жену Сюзи, популярную в соцсетях блогершу, отпустили — ей пока не предъявили обвинений.

Сейчас полиция выясняет, откуда происходит золото и куда его планировали доставить.

Как сообщалось, адвокат Бруно — Смиллер Родригес де Карвалью заявил, что его клиент "единственный кормилец семьи", работает в горнодобывающей сфере и не имеет связей с преступными организациями. Он также пояснил, что отсутствие разрешительных документов делает такую деятельность незаконной, однако сама добыча во многих регионах страны является жизненно необходимой.

Фокус также сообщал, что: