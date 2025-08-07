Авто, золото, немовля: впливову блогерку спіймали з рекордним вантажем золота (відео)

Понад 100 злитків золота на понад 8 мільйонів фунтів стерлінгів вилучили у пари під час зупинки авто. Поліція називає це безпрецедентним арештом.

Як повідомляє "Need To Know", федеральна дорожня поліція Бразилії вилучила понад 100 злитків золота в автомобілі, де перебували інфлюенсерка Сюзі Аленкар, її чоловік Бруно Мендес де Хесус та їхній дев’ятимісячний син. Вилучення назвали найбільшим в історії країни.

Офіцери зупинили автівку на трасі. За словами правоохоронця Родріго Маньо, під час перевірки вони помітили підроблені елементи в салоні. Це стало підставою для глибшого обшуку.

Спершу знайшли невелику кількість золота, а згодом — приховані злитки в панелі приладів та інших схованках. Усього вилучено 103 кг золота, що за курсом Центрального банку Бразилії оцінюється у 61 млн реалів (8,32 млн фунтів стерлінгів).

Бруно було заарештовано на місці, він відмовився давати свідчення. Його дружину Сюзі, популярну в соцмережах блогерку, відпустили — їй поки що не висунули обвинувачень.

Наразі поліція з’ясовує, звідки походить золото та куди його планували доправити.

Як повідомлялося, адвокат Бруно — Сміллер Родрігес де Карвалью заявив, що його клієнт "єдиний годувальник сім’ї", працює у гірничодобувній сфері та не має зв’язків із злочинними організаціями. Він також пояснив, що відсутність дозвільних документів робить таку діяльність незаконною, однак сам видобуток у багатьох регіонах країни є життєво необхідним.

