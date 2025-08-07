Мама-миллениалка спрашивает дочь о 90-х: никто не был готов к ее ответам (видео)

40-летняя американка Мишель Годфри решила провести забавный тест для 11-летней дочери Джулианны. Мама-миллениалка спрашивала у ребенка поколения Альфа о вещах и предметах из 90-хх годов. Ответы ребенка рассмешили женщину и пользователей Интернета.

Американка говорит, что недавно увидела в интернете популярный тренд, в котором просят детей описать вещи из 80-х и 90-х годов, как это видно на ролике в Tiktok.

Ролик Мишель стал вирусным — набрал более 5 млн просмотров. На кадрах видно, что мама предлагает девушке выигрыш, если та ответит на вопрос о том, чем являются определенные предметы.

Мишель начинает с простого вопроса: "Что такое Yellow Pages (Желтые страницы)?". Джулианна сделала забавное предположение: она спросила, имеет ли это какое-то отношение к Волшебнику страны Оз — из-за ассоциации с Желтой Кирпичной Дорогой. Ее мама рассмеялась.

Далее в тесте Джулианна предположила, что Sega — это какой-то напиток, дисковый телефон — это телефон, куда звонят, если потерялся на дороге. Также девочка считала, что магнитофонная лента — это разновидность скотча.

Но несмотря на забавные ответы, Джулианна все же угадала некоторые вещи: она сразу узнала Walkman как устройство для прослушивания CD, а также знала, что Stretch Armstrong — это "маленькая игрушка-реслер". Однако набрать проходные 70% она не смогла — так что осталась без сюрприза.

В интервью журналистам Newsweek госпожа Годфри призналась: она пообещала Джулианне $100 (4155 грн), если та наберет хотя бы 70% правильных ответов — и девочка сразу согласилась на вызов.

"Я знала, что мои деньги в безопасности — потому что большинство вещей, которые я спрашивала, она просто никогда не видела и не использовала в своей жизни. Честно, я думаю, она справилась прекрасно — она действительно думала логически, и я так гордилась ее уверенностью. Она очень умная, самостоятельная и уверенная в себе", — говорит мама.

По ее словам, популярность стала неожиданной, но она не хочет, чтобы люди думали, будто ее дочь "недалекая" или залипает в экране. На самом деле Джулианна даже не имеет телефона — и не будет иметь, пока это действительно не станет необходимым.

Реакция пользователей

Тест мгновенно стал вирусным среди пользователей. Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Дайте ей кассету и карандаш и спросите, что у них общего";

"Она думает, что Yellow Pages — это Yellow Brick Road. Я смеялся... пока не вспомнил, сколько мне лет";

"11-летний ребенок не знает, что такое кассеты. Это — провал в воспитании";

"Пропасть между поколениями просто очевидна";

"Надо свою дочь будет проверить".

Ранее Фокус рассказывал о том, кто такие Альфа и какое будущее их ждет в дальнейшем. К поколению Альфа относятся люди, которые родились с 2010 года и теперь исследователи спорят о том, какое будущее им обеспечено.

Впоследствии стало известно, что зумеры признаны самым скучным поколением. В глазах миллениалов и представителей поколения X, поколение Z — это поколение, которое самостоятельно уничтожило живую музыку, культуру питья и общения в целом.