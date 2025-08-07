Мама-міленіалка запитує доньку про 90-ті: ніхто не був готовий до її відповідей (відео)

40-річна американка Мішель Годфрі вирішила провести кумедний тест для 11-річної доньки Джуліанни. Мама-міленіалка запитувала в дитини покоління Альфа про речі та предмети з 90-хх років. Відповіді дитини розсмішили жінку та користувачів Інтернету.

Американка каже, що нещодавно побачила в інтернеті популярний тренд, у якому просять дітей описати речі з 80-х і 90-х років, як це видно на ролику в Tiktok.

Ролик Мішель став вірусним — набрав понад 5 млн переглядів. На кадрах видно, що мама пропонує дівчині виграш, якщо та відповість на запитання про те, чим є певні предмети.

Мішель починає з простого запитання: "Що таке Yellow Pages (Жовті сторінки)?". Джуліанна зробила кумедне припущення: вона спитала, чи це має якесь відношення до Чарівника країни Оз — через асоціацію з Жовтою Цегляною Дорогою. Її мама розсміялася.

Далі в тесті Джуліанна припустила, що Sega — це якийсь напій, дисковий телефон — це телефон, куди дзвонять, якщо загубився на дорозі. Також дівчинка вважала, що магнітофонна стрічка — це різновид скотчу.

Та попри кумедні відповіді, Джуліанна все ж вгадала деякі речі: вона одразу впізнала Walkman як пристрій для прослуховування CD, а також знала, що Stretch Armstrong — це "маленька іграшка-реслер". Проте набрати прохідні 70% вона не змогла — тож залишилася без сюрпризу..

В інтерв’ю журналістам Newsweek пані Годфрі зізналася: вона пообіцяла Джуліанні $100 (4155 грн), якщо та набере хоча б 70% правильних відповідей — і дівчинка одразу погодилася на виклик.

Я знала, що мої гроші в безпеці — бо більшість речей, які я питала, вона просто ніколи не бачила й не використовувала у своєму житті. Чесно, я думаю, вона впоралась чудово — вона дійсно думала логічно, і я так пишалась її впевненістю. Вона надзвичайно розумна, самостійна й упевнена в собі", — говорить мама.

За її словами, популярність стала несподіваною, але вона не хоче, щоб люди думали, ніби її донька "недалека" чи залипає в екрані. Насправді Джуліанна навіть не має телефона — і не матиме, поки це справді не стане необхідним.

Реакція користувачів

Тест миттєво став вірусним серед користувачів. Найбільше юзерам сподобалися такі репліки:

"Дайте їй касету та олівець і спитайте, що в них спільного";

"Вона думає, що Yellow Pages — це Yellow Brick Road. Я сміявся… поки не згадав, скільки мені років";

"11-річна дитина не знає, що таке касети. Це — провал у вихованні";

"Прірва між поколіннями просто очевидна";

"Треба свою доньку буде перевірити".

Раніше Фокус розповідав про те, хто такі Альфа і яке майбутнє на них чекає надалі. До покоління Альфа належать люди, які народилися з 2010 року і тепер дослідники сперечаються про те, яке майбутнє їм забезпечене.

Згодом стало відомо, що зумери визнані найнуднішим поколінням. В очах міленіалів та представників покоління X, покоління Z – це покоління, яке самотужки знищило живу музику, культуру пиття та спілкування загалом.