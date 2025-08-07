Полиция не приехала после взлома: предприниматель сам вышел на след преступников

Владелец ресторана самостоятельно расследовал кражу после того, как полиция отказалась приехать на место преступления. Мужчине посоветовали просто прислать записи с камер наблюдения по электронной почте.

После ночного ограбления заведения питания в портовом городе Саутгемптон, на юге Англии, сопровождавшегося взломом дверей и кражей алкоголя, владельцу пришлось самостоятельно собирать доказательства, поскольку полиция не направила ни одного офицера на место происшествия. Как сообщает Daily Mail, правоохранители посоветовали предпринимателю переслать им видеозаписи по электронной почте.

Преступление произошло около 4:00 утра. Несколько человек проникли в ресторан, забрали кассу с наличными и более 20 бутылок алкоголя. Владелец прибыл почти сразу после звонка от работников и лично обнаружил следы кражи: разбитую кассу и похищенные бутылки, валявшиеся поблизости.

По словам бизнесмена, потери достигли нескольких тысяч фунтов. Только восстановление разбитых дверей будет стоить более 1 тыс. фунтов, а новая кассовая система — еще около 500. Несмотря на значительные повреждения, ресторан продолжил работать.

Мужчина отметил, что даже после просьбы прислать офицера позже в тот же день, полиция не посетила заведение. Ему повторно предложили прислать доказательства по электронной почте. Поэтому предприниматель заявил: "Ущерб уже нанесен, но офицеры не желали посетить ресторан".

В заявлении на странице заведения в соцсетях указано, что трое неизвестных взломали входную дверь, повредили помещение и похитили ценное имущество. Работники ресторана назвали это "ударом как финансово, так и эмоционально".

В полиции объяснили, что решение о выезде на место принимаются на основе оценки рисков. Случаи, где нет угрозы жизни или правонарушителя на месте, могут расследоваться дистанционно. Сейчас, по словам представителя полиции, расследование продолжается, рассматривается видео с камер наблюдения.

