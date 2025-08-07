Поліція не приїхала після злому: підприємець сам вийшов на слід злочинців

Власник ресторану самостійно розслідував крадіжку після того, як поліція відмовилася приїхати на місце злочину. Чоловікові порадили просто надіслати записи з камер спостереження електронною поштою.

Після нічного пограбування закладу харчування у портовому місті Саутгемптон, на півдні Англії, що супроводжувалося зламом дверей і крадіжкою алкоголю, власнику довелося самотужки збирати докази, оскільки поліція не направила жодного офіцера на місце події. Як повідомляє Daily Mail, правоохоронці порадили підприємцю переслати їм відеозаписи електронною поштою.

Злочин стався близько 4:00 ранку. Кілька осіб проникли до ресторану, забрали касу з готівкою та понад 20 пляшок алкоголю. Власник прибув майже одразу після дзвінка від працівників і особисто виявив сліди крадіжки: розбиту касу й викрадені пляшки, що валялися поблизу.

За словами бізнесмена, втрати сягнули кількох тисяч фунтів. Лише відновлення розбитих дверей коштуватиме понад 1 тис. фунтів, а нова касова система – ще близько 500. Попри значні пошкодження, ресторан продовжив працювати.

Чоловік наголосив, що навіть після прохання надіслати офіцера пізніше того ж дня, поліція не відвідала заклад. Йому повторно запропонували надіслати докази електронною поштою. Відтак підприємець заявив: "Шкода вже завдана, але офіцери не бажали відвідати ресторан".

У заяві на сторінці закладу в соцмережах зазначено, що троє невідомих зламали вхідні двері, пошкодили приміщення й викрали цінне майно. Працівники ресторану назвали це "ударом як фінансово, так і емоційно".

У поліції пояснили, що рішення щодо виїзду на місце приймаються на основі оцінки ризиків. Випадки, де немає загрози життю або правопорушника на місці, можуть розслідуватися дистанційно. Наразі, за словами речника поліції, розслідування триває, розглядається відео з камер спостереження.

