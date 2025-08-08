Мать получила особняк и 250 тысяч наличными всего за $32: мужчина надеялся выиграть только колбаски

Жительница Великобритании Эмили Уорд стала обладательницей роскошного дома стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов, потратив всего 25 фунтов (примерно 32 доллара) на благотворительный розыгрыш. Все бы ничего, если бы ее муж сначала не подумал, что главным призом стало пожизненное количество колбасок.

Related video

Как пишет Daily Mail, 48-летняя мать двоих детей из Девона получила четырехкомнатный особняк в престижном районе Чешира, где традиционно живут британские знаменитости и игроки Премьер-лиги. Особняк расположен в так называемом Золотом треугольнике и имеет впечатляющий перечень удобств: крытый бассейн, джакузи, сауну, домашний тренажерный зал, винный магазин и панорамные виды на природу.

Дом был разыгран в рамках кампании Omaze Million Pound House Draw. Кроме недвижимости, победительница получит еще 250 тысяч фунтов наличными для обустройства нового жилья или других расходов. Все оформлено без ипотеки, а юридические расходы — за счет организаторов.

Когда команда лотереи пришла к супругам, чтобы сообщить о выигрыше, Эмили и ее муж Ричард как раз покупали колышки для кемпера. Соседи, которые стали свидетелями неожиданного визита, предположили, что она выиграла поставки еды. Сам мужчина тоже не сразу понял масштаб события: "Я подумал, что это, возможно, колбаски. Но даже это казалось хорошим призом".

По словам победительницы, она более двух десятилетий работала без перерывов и мечтала иметь возможность больше времени проводить с семьей. Теперь, после выигрыша, эта мечта стала реальностью: "Деньги не покупают время, но этот дом дает нам свободу уменьшить рабочую нагрузку и больше путешествовать вместе".

Супруги уже планируют праздновать Рождество в новом доме, а также рассматривают возможность сдавать недвижимость в аренду, например, одному из новичков "Манчестер Сити".

"Мы провели ужин с друзьями, купили дорогую бутылку шампанского — и просто праздновали. Я до сих пор не могу поверить, что это произошло", — признается Эмили.

Удивительное здание имеет более 6300 квадратных футов площади, стеклянные стены, террасу, изготовленную на заказ кухню и домашний офис. А в саду расположено отдельное помещение для работы или уединения.

Глава компании Omaze Джеймс Оукс подчеркнул, что эта кампания не только принесла счастье новой владелице, но и помогла собрать 3,7 млн фунтов в пользу благотворительной организации Anthony Nolan. Всего с момента запуска проекта Omaze передала на благотворительность уже более 100 миллионов фунтов.

Эмили подытожила: "Этот выигрыш изменил все — не только нашу жизнь, но и будущее наших детей. Это не просто дом, а шанс начать новую главу".

В июне Фокус писал о проклятии известной лотереи, когда очередная победительница продает выигранное имение за миллионы.

Женщина выиграла более 30 тысяч долларов за оскорбление на работе.