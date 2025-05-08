Сравнили с Дартом Вейдером: женщина выиграла более 30 тысяч долларов за оскорбление на работе

Трудовой трибунал в Кройдоне (Великобритания) постановил, что сотрудница Национальной службы здравоохранения (NHS) Лорна Рук пострадала на рабочем месте после того, как ее сравнили с антагонистом медиафраншизы "Звездных войн" — Дартом Вейдером.

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Об этом рассказывает The Guardian. Женщине присуждена компенсация в размере более 28 тысяч фунтов стерлингов (более 38 тысяч долларов).

По словам судьи по трудовым спорам Кэтрин Рамсден, сравнение личности работника с вымышленным злодеем является "оскорбительным" и "возмутительным". Она постановила, что сообщение работнику о сходстве его типа личности с Дартом Вейдером негативно влияет на человека.

Журналисты рассказывают, что на работе проводились психологические тесты по мотивам "Звездных войн". Рук не приняла участия в тесте, поскольку отвечала на личный телефонный звонок. Когда она вернулась, ее коллега Аманда Харбер заполнила анкету от ее имени и сообщила, что у Рук такой же тип личности, как у Дарта Вейдера (Анекин Скайуокер).

Во франшизе Дарт Вейдер — наполовину человек, наполовину машина, который использует темную сторону силы в борьбе с Альянсом повстанцев. В тесте личность Вейдера была описана как "очень целеустремленная" и способная объединять команды.

Такие результаты онлайн-теста отражали восприятие Рук ее коллегой, и она была расстроена результатом. Рук сообщила трибуналу, что этот инцидент заставил ее почувствовать себя непопулярной и стал одной из причин ее увольнения в следующем месяце.

Трибунал отклонил утверждение Рук, что "инцидент с Дартом Вейдером" стал причиной ее увольнения. Однако было признано, что женщина пострадала на рабочем месте.

Рук выиграла дело о страданиях из-за разглашения защищенной информации. При этом женщина проиграла иски о несправедливом увольнении и дискриминации по признаку инвалидности.

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