"Трусливый поступок": мужчина едва не убил менеджера супермаркета лопатой из-за условий труда

Сначала мужчина хотел "разобраться" с менеджером без применения посторонних предметов, однако подумал, что он слишком большой и взял лопату.

Related video

Мужчина едва не насмерть забил лопатой менеджера в супермаркете Бразилии, потому что он якобы отказывал его жене в предоставлении выходных. Об этом пишет Need To Know.

Даниэльсон Пайва замахнулся лопатой, как бейсбольной битой, и ударил менеджера Клаудио Суарес дос Сантос в затылок. Менеджер потерял сознание и упал на пол. Он быстро пришел в себя, но остался лежать на спине от боли, когда его коллеги связали Пайву. Мужчину забрала охрана.

Мужчина замахивается на менеджера супермаркета лопатой Фото: Скриншот

Позже Пайва был арестован.

"Подозреваемый был допрошен и заявил, что он пошел туда, чтобы противостоять мужчине, но подумал, что тот слишком большой. Это был трусливый поступок. Он испугался и нанес удар, который мог быть смертельным, когда жертва была повернута спиной", — отметил начальник полиции Сержио Рибейро.

Пайва рассказал, что его жена, которая работает в супермаркете, жаловалась на требования к работе и на то, что ей отказывают в выходных. Это, как он рассказал полиции, побудило его противостоять ее начальнику.

С тех пор дос Сантос был выписан из больницы и восстанавливается дома. Он вспомнил, как потерял сознание после удара, и рассказал, как его телефон спас ему жизнь.

"Я никогда не думал, что что-то подобное может произойти. Я не выходил из больницы до воскресенья. Он действительно пытался меня убить, но меня спас мой телефон. Он разбился о мое ухо, и мне пришлось накладывать швы. Но телефон защитил меня от всей силы удара", — рассказал менеджер.

Сейчас злоумышленнику предъявлены обвинения в покушении на убийство, он находится под стражей.

Напомним, туристку, которую сбил поезд, собираются серьезно наказать.

Фокус также писал о том, как курьеру вручили 25 000 евро чаевых.