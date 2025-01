"Боягузливий вчинок": чоловік ледь не вбив менеджера супермаркета лопатою через умови праці

Спочатку чоловік хотів "розібратись" з менеджером без застосування сторонніх предметів, проте подумав, що він занадто великий і взяв лопату.

Чоловік ледь не на смерть забив лопатою менеджера у супермаркеті Бразилії, бо він нібито відмовляв його дружині у наданні вихідних. Про це пише Need To Know.

Даніельсон Пайва замахнувся лопатою, як бейсбольною битою, і вдарив менеджера Клаудіо Суарес дос Сантос в потилицю. Менеджер знепритомнів та впав на підлогу. Він швидко отямився, але залишився лежати на спині від болю, коли його колеги зв'язали Пайву. Чоловіка забрала охорона.

Чоловік замахується на менеджера супермаркету лопатою Фото: Скриншот

Пізніше Пайва був заарештований.

"Підозрюваний був допитаний і заявив, що він пішов туди, щоб протистояти чоловікові, але подумав, що той занадто великий. Це був боягузливий вчинок. Він злякався і завдав удару, який міг бути смертельним, коли жертва була повернута спиною", — зазначив начальник поліції Сержіо Рібейро.

Пайва розповів, що його дружина, яка працює в супермаркеті, скаржилася на вимоги до роботи і на те, що їй відмовляють у вихідних. Це, як він розповів поліції, спонукало його протистояти її начальнику.

Відтоді дос Сантос був виписаний з лікарні і відновлюється вдома. Він згадав, як знепритомнів після удару, і розповів, як його телефон врятував йому життя.

"Я ніколи не думав, що щось подібне може статися. Я не виходив з лікарні до неділі. Він дійсно намагався мене вбити, але мене врятував мій телефон. Він розбився об моє вухо, і мені довелося накладати шви. Але телефон захистив мене від усієї сили удару", — розповів менеджер.

Наразі зловмиснику висунуті звинувачення в замаху на вбивство.Він перебуває під вартою.

