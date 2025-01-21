Туристку, яку збив поїзд, збираються серйозно покарати: у чому причина (фото, відео)

Філіппінську туристку, яка постраждала на Тайвані від наїзду поїзда, хочуть оштрафувати за незаконне проникнення на залізничні колії. Санкція за подібне порушення може становити до 3 тисяч доларів США.

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У понеділок увечері, 20 січня, рятувальна служба Нового Тайбея на Тайвані отримала повідомлення про нещасний випадок, який стався на залізниці в популярному серед туристів мальовничому районі Пінсі. Про це пише Focus Taiwan.

Згідно із записами камери спостереження з місцевого магазину, жінка дала свій телефон іншій людині, щоб та сфотографувала її. Вона вийшла на рейки і розвела руки, щоб отримати кадр на тлі поїзда, що наближався, але була збита транспортним засобом.

Бюро залізничної поліції повідомило, що жінка дістала безпечні для життя травми голови, грудей і таза, але залишилася при свідомості й могла реагувати після аварії. На місці події лікарі швидкої допомоги надали допомогу постраждалій, а потім доправили її до лікарні.

Ресурс Taiwan News уточнює, що поїзд № 4831 Тайванської залізниці вдарив 36-річну філіппінську туристку на ім'я Мішель по витягнутих руках, після чого вона впала, діставши травми голови, грудей і таза.

Філіппінку вже допитала тайванська поліція за підозрою в порушенні статті 57 Закону про залізницю, що забороняє проникати в заборонені для зони, до яких відносяться залізничні колії, мости, тунелі тощо.

У разі, якщо буде встановлено, що туристка порушила безпеку руху на залізниці, її можуть оштрафувати на суму від 50 000 до 100 000 нових тайванських доларів, тобто приблизно від 1 530 до 3 060 доларів США. Серйозні травми тягнуть за собою збільшення штрафів до 300 000 нових тайванських доларів, тобто близько 9 182 доларів США. У випадках, що спричинили смерть, штрафи зростуть до 500 000 нових тайванських доларів, тобто близько 15 300 американських доларів в еквіваленті.

Нагадаємо, дівчину з донецькою пропискою в паспорті РФ депортували з Грузії. У країні Марія пробула менше ніж півгодини, і її відправили назад тим самим літаком, яким і прилетіла.

Також Фокус писав, чому не варто подорожувати з чорною валізою. Як виявилося, це може обернутися туристу великими проблемами.