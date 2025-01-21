Туристку, которую сбил поезд, собираются серьезно наказать: в чем причина (фото, видео)

Филиппинскую туристу, пострадавшую на Тайване от наезда поезда, хотят оштрафовать за незаконное проникновение на железнодорожные пути. Санкция за подобное нарушение может составить до 3 тысяч долларов США.

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В понедельник вечером, 20 января, спасательная служба Нового Тайбэя на Тайване получила сообщение о несчастном случае, произошедшем на железной дороге на популярном среди туристов живописном районе Пинси. Об этом пишет Focus Taiwan.

Согласно записям камеры наблюдения из местного магазина, женщина дала свой телефон другому человеку, чтобы тот сфотографировал ее. Она вышла на рельсы и развела руки, чтобы получить кадр на фоне приближающегося поезда, но была сбита транспортным средством.

Бюро железнодорожной полиции сообщило, что женщина получила неопасные для жизни травмы головы, груди и таза, но осталась в сознании и могла реагировать после аварии. На месте происшествия врачи скорой помощи оказали помощь пострадавшей, а затем доставили ее в больницу.

Ресурс Taiwan News уточняет, что поезд № 4831 Тайваньской железной дороги ударил 36-летнюю филиппинскую туристку по имени Мишель по вытянутым рукам, после чего она упасть упала, получив травмы головы, груди и таза.

Филиппинку уже допросила тайваньская полиция по подозрению в нарушении статьи 57 Закона о железных дорогах, запрещающей проникать в запретные для зоны, к которым относятся железнодорожные пути, мосты, туннели и т.п.

В случае, если будет установлено, что туристка нарушила безопасность движения на железной дороге, ее могут оштрафовать на сумму от 50 000 до 100 000 новых тайваньских долларов, то есть примерно от 1 530 до 3 060 долларов США. Серьезные травмы влекут за собой увеличение штрафов до 300 000 новых тайваньских долларов, то есть около 9 182 долларов США. В случаях, повлекших за собой смерть, штрафы возрастут до 500 000 новых тайваньских долларов, то есть около 15 300 американских долларов в эквиваленте.

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