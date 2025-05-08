Порівняли з Дартом Вейдером: жінка виграла понад 30 тисяч доларів за образу на роботі

Трудовий трибунал у Кройдоні (Велика Британія) постановив, що співробітниця Національної служби охорони здоров’я (NHS) Лорна Рук постраждала на робочому місці після того, як її порівняли з антагоністом медіафраншизи "Зоряних війн" — Дартом Вейдером.

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Про це розповідає The Guardian. Жінці присуджено компенсацію в розмірі понад 28 тисяч фунтів стерлінгів (більше 38 тисяч доларів).

За словами судді з трудових спорів Кетрін Рамсден, порівняння особистості працівника з вигаданим лиходієм є "образливим" та "обурливим". Вона постановила, що повідомлення працівнику про подібність його типу особистості до Дарта Вейдера негативно впливає на людину.

Журналісти розповідають, що на роботі проводились психологічні тести за мотивами "Зоряних війн". Рук не взяла участі в тесті, оскільки відповідала на особистий телефонний дзвінок. Коли вона повернулась, її колега Аманда Харбер заповнила анкету від її імені та повідомила, що у Рук такий самий тип особистості, як у Дарта Вейдера (Анекін Скайвокер).

У франшизі Дарт Вейдер — наполовину людина, наполовину машина, який використовує темну сторону сили у боротьбі з Альянсом повстанців. У тесті особистість Вейдера була описана як "дуже цілеспрямована" та здатна об’єднувати команди.

Такі результати онлайн-тесту відображали сприйняття Рук її колегою, і вона була засмучена результатом. Рук повідомила трибуналу, що цей інцидент змусив її відчути себе непопулярною і став однією з причин її звільнення наступного місяця.

Трибунал відхилив твердження Рук, що "інцидент з Дартом Вейдером" став причиною її звільнення. Однак було визнано, що жінка постраждала на робочому місці.

Рук виграла справу про страждання через розголошення захищеної інформації. При цьому жінка програла позови про несправедливе звільнення й дискримінацію за ознакою інвалідності.

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