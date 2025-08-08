Мати отримала особняк і 250 тисяч готівкою лише за $32: чоловік сподівався виграти лише ковбаски

Жителька Великої Британії Емілі Ворд стала володаркою розкішного будинку вартістю 4 мільйони фунтів стерлінгів, витративши всього 25 фунтів (приблизно 32 долари) на благодійний розіграш. Усе б нічого, якби її чоловік спочатку не подумав, що головним призом стала довічна кількість ковбасок.

Як пише Daily Mail, 48-річна мати двох дітей з Девону отримала чотирикімнатний маєток у престижному районі Чеширу, де традиційно мешкають британські знаменитості та гравці Прем’єр-ліги. Особняк розташований у так званому Золотому трикутнику і має вражальний перелік зручностей: критий басейн, джакузі, сауну, домашній тренажерний зал, винний магазин та панорамні види на природу.

Будинок було розіграно в межах кампанії Omaze Million Pound House Draw. Окрім нерухомості, переможниця отримає ще 250 тисяч фунтів готівкою для облаштування нового житла або інших витрат. Все оформлено без іпотеки, а юридичні витрати — коштом організаторів.

Коли команда лотереї завітала до подружжя, аби повідомити про виграш, Емілі та її чоловік Річард якраз купували кілочки для кемпера. Сусіди, які стали свідками несподіваного візиту, припустили, що вона виграла постачання їжі. Сам чоловік теж не одразу зрозумів масштаб події: "Я подумав, що це, можливо, ковбаски. Але навіть це здавалося добрим призом".

За словами переможниці, вона понад два десятиліття працювала без перерв і мріяла мати можливість більше часу проводити з родиною. Тепер, після виграшу, ця мрія стала реальністю: "Гроші не купують час, але цей будинок дає нам свободу зменшити робоче навантаження й більше подорожувати разом".

Подружжя вже планує святкувати Різдво в новому будинку, а також розглядає можливість здавати нерухомість в оренду, наприклад, одному з новачків "Манчестер Сіті".

"Ми провели вечерю з друзями, купили дорогу пляшку шампанського — і просто святкували. Я досі не можу повірити, що це сталося", — зізнається Емілі.

Дивовижна будівля має понад 6300 квадратних футів площі, скляні стіни, терасу, виготовлену на замовлення кухню та домашній офіс. А в саду розташоване окреме приміщення для роботи або усамітнення.

Голова компанії Omaze Джеймс Оукс підкреслив, що ця кампанія не лише принесла щастя новій власниці, а й допомогла зібрати 3,7 млн фунтів на користь благодійної організації Anthony Nolan. Загалом з моменту запуску проєкту Omaze передала на благодійність уже понад 100 мільйонів фунтів.

Емілі підсумувала: "Цей виграш змінив усе — не лише наше життя, а й майбутнє наших дітей. Це не просто будинок, а шанс почати нову главу".

