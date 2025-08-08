Заработала почти 21 млн: женщина выиграла большой куш благодаря необычной стратегии (фото)

Жительница США выиграла большой куш благодаря необычному методу — она постоянно использовала один и тот же набор номеров на протяжении лет. Этот простой метод принес ей $500 тысяч (20,6 млн грн)

Жительница штата Южная Каролина говорит, что годами использовала этот прием в лотерее Palmetto Cash 5, сообщает UPI.

По информации оператора South Carolina Education Lottery, жительница города Мидлендс приобрела выигрышный билет в магазине Cuz's Corner. Она годами продолжала вводить постоянную комбинацию, которая однажды должна была сработать.

Билет лотереи Palmetto Cash 5 Фото: WISN

Ее давно любимые номера принесли ей приз в виде джекпота розыгрыша. Победительница говорит, что это "наконец-то" произошло, когда узнала о победе

"Это было невероятно", — сказала она.

Журналисты пишут, что джекпот в игре Palmetto Cash 5 стартует со 100 000 долларов и растет каждый раз, когда розыгрыш проходит без победителя. Перед большим выигрышем женщины джекпот накапливался уже 23 раза.

Победительница сообщила, что планирует инвестировать выигрышные средства и не планирует публично раскрывать свое имя из соображений конфиденциальности.

