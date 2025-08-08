Заробила майже 21 млн: жінка виграла великий куш завдяки незвичній стратегії (фото)

Мешканка США виграла великий куш завдяки незвичному методу — вона постійно використовувала один і той же набір номерів протягом років. Цей простий метод приніс їй $500 тисяч (20,6 млн грн)

Мешканка штату Південна Кароліна каже, що роками використовувала цей прийом у лотереї Palmetto Cash 5, повідомляє UPI.

За інформацією оператора South Carolina Education Lottery, мешканка міста Мідлендс придбала виграшний квиток у магазині Cuz's Corner. Вона роками продовжувала вводити постійну комбінацію, яка одного дня мала спрацювати.

Квиток лотереї Palmetto Cash 5 Фото: WISN

Її давно улюблені номери принесли їй приз у вигляді джекпоту розіграшу. Переможниця говорить, що це "нарешті" сталося, коли дізналася про перемогу

"Це було неймовірно", — сказала вона.

Журналісти пишуть, що джекпот у грі Palmetto Cash 5 стартує з 100 000 доларів і зростає щоразу, коли розіграш проходить без переможця. Перед великим виграшем жінки джекпот накопичувався вже 23 рази.

Переможниця повідомила, що планує інвестувати виграшні кошти та не планує публічно розкривати своє ім'я з міркувань конфіденційності.

