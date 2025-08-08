Двухлетний мальчик праздновал День рождения: подарок родителей озадачил малыша (видео)

Супружеская пара из США устроила своему сыну именины в честь второго дня рождения. Когда малыш вошел в зал, то был озадачен увиденным подарком от родителей — его реакция стала предметом обсуждений в соцсети.

Related video

Родители малого говорят, что это был подарок всей жизни, о котором тот давно мечтал, а его реакция попала в ролик на одном из форумов в Reddit.

Кадры с мальчиком стали популярными в сети — набрали более 34 тыс. реакций на платформе. На видео можно увидеть, как двухлетний мальчик заходит в гостиную, где находятся его родители.

В честь сына пара украсила гостиную, а под надписью "С Днем рождения!" родители положили трехколесный велосипед, велосипедный шлем и маску Спайдермена — любимого супергероя малыша из вселенной Marvel.

В комментариях к отзывам пользователей родители малого добавили, что он постоянно мечтал о таком подарке. Однако решили удивить малого на его день рождения, что оказалось правильным решением.

"Мы знали, что он — фанат Человека-паука, и поэтому решили подарить ему велосипед со шлемом и маску супергероя. После он будет радовался и бегал с ними", — говорят родители малого.

Реакция пользователей

В комментариях к посту родителей, юзеры с теплотой отреагировали на увиденные кадры. Большинство из тех, кто имеет малолетних детей, говорит, что имели похожие истории с малышами.

Больше всего предпочтений получили следующие реплики:

"Моя дочь любила Черную вдову. Поэтому купили ей пояс как у Скарлетт в кино";

"Мой 4-летний сын Дерек любит Бэтмена. Поэтому догадайтесь, набор с девайсами какого героя купили?";

"Реакция малого просто замечательная: он в ступоре и не верит увиденному";

"Папа пытается убедить, что велик и маска теперь его, а тот не верит";

"Видео с малышами всегда замечательные. Дети — это то, что всегда достойно внимания".

Ранее Фокус рассказывал, как будущий князь Монако и его сестра отметили 10-летие. Они родились в 2014 году, а их родители — князь Монако Альбер II и олимпийская чемпионка, княгиня Шарлин.

Впоследствии стало известно, что семья устроила собственной собаке лучший День Рождения. Кадры с празднования его пятого дня рождения порадовали сеть и стали вирусными — ролик набрал 6,4 млн просмотров.