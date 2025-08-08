Дворічний хлопчик святкував День народження: подарунок батьків спантеличив малюка (відео)

Подружня пара зі США влаштувала своєму синові іменини на честь другого дня народження. Коли малий увійшов до зали, то був спантеличений побаченим подарунком від батьків — його реакція стала предметом обговорень у соцмережі.

Батьки малого кажуть, що це був подарунок всього життя, про який той давно мріяв, а його реакція потрапила у ролик на одному з форумів у Reddit.

Кадри з хлопчиком стали популярними у мережі — набрали понад 34 тис. реакцій на платформі. На відео можна побачити, як дворічний хлопчик заходить до вітальні, де перебувають його батьки.

На честь сина пара прикрасила вітальню, а під написом "З Днем народження!" батьки поклали триколісний велосипед, велосипедний шолом і маску Спайдермена — улюбленого супергероя малюка зі всесвіту Marvel.

У коментарях до відгуків користувачів батьки малого додали, що він постійно мріяв про такий подарунок. Однак вирішили здивувати малого на його день народження, що виявилося правильним рішенням.

"Ми знали, що він — фанат Людини-павука, і тому вирішили подарувати йому велосипеда з шоломом і маску супергероя. Після він буде тішився і бігав з ними", — говорять батьки малого.

Реакція користувачів

У коментарях до посту батьків, юзери з теплотою відреагували на побачені кадри. Більшість з тих, хто має малолітніх дітей, говорить, що мали схожі історії з малюками.

Найбільше вподобань отримали такі репліки:

"Моя донечка любила Чорну вдову. Тому купили їй пояс як у Скарлет у кіно";

"Мій 4-річний син Дерек любить Бетмена. Тож здогадайтеся, набір з девайсами якого героя купили?";

"Реакція малого просто чудова: він у ступорі та не вірить побаченому";

"Тато намагається переконати, що велик і маска тепер його, а той не вірить";

"Відео з малюками завжди чудові. Діти — це те, що завжди варте уваги".

