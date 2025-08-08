Экс-депутат парламента спутал гребцов с мигрантами: извинился и пообещал донат (видео)

В Британии экс-депутат Руперт Лоу вызвал береговую охрану, спутав благотворительную лодку с мигрантской. После огласки он извинился и пообещал пожертвовать средства на благотворительность.

Бывший депутат британского парламента Руперт Лоу признал ошибку после того, как спутал команду благотворителей-гребцов с лодкой мигрантов. Как сообщает Daily Mail, политик распространил в соцсетях сообщение о "нелегальном прибытии" к побережью Норфолка, однако позже выяснилось, что речь идет о спортсменах, которые участвуют в сборе средств на исследование болезни двигательных нейронов.

В публикации на платформе X Руперт Лоу заявил, что "шлюпки прибывают в Грейт-Ярмут" и сообщил о "срочном преследовании". К сообщению он добавил фото лодки возле ветровых турбин. Политик также подчеркнул, что, в случае подтверждения прибытия мигрантов, будет добиваться их депортации: "Британии нужны массовые депортации. СЕЙЧАС".

Впоследствии оказалось, что лодка принадлежит команде ROW4MND — четырем гребцам, которые отправились в путешествие из Лэндс-Энда в Джон-О'Гротс, чтобы собрать 57 млн фунтов стерлингов на исследование MND. В составе экипажа — Мэтью Паркер, Майк Бейтс, Аарон Нибоун и Лиз Уордли.

Береговая охрана дважды связывалась с командой для уточнения деталей. Как сообщил Бейтс, бывший морской пехотинец и рекордсмен по гребле, они быстро поняли, что были ошибочно приняты за мигрантов. По его словам, инцидент выглядел как попытка самосуда: "Десятки людей следили за нами с берега, не имея представления, кто мы и что делаем".

После огласки ситуации Руперт Лоу написал: "Ложная тревога! Слава Богу, это были гребцы". Он также пообещал перевести 1000 фунтов стерлингов на счет благотворительной организации.

В ответ команда обнародовала ироничное обращение, призвав политика и его подписчиков направить энергию на поддержку науки. В заметке в Instagram гребцы отметили, что разочарованы действиями Лоу, но "прощают ему инцидент".

Сейчас организации уже удалось собрать более 107 тысяч фунтов. Их проект предусматривает четыре этапа гребли, включая маршруты между континентами.

Напомним, ранее Руперт Лоу был депутатом Европарламента от партии Brexit и возглавлял футбольный клуб "Саутгемптон". После исключения из партии Reform UK он баллотировался как независимый кандидат.

