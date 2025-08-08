Ексдепутат парламенту сплутав веслярів з мігрантами: вибачився та пообіцяв донат (відео)

У Британії ексдепутат Руперт Лоу викликав берегову охорону, сплутавши благодійний човен із мігрантським. Після розголосу він вибачився та пообіцяв пожертвувати кошти на благодійність.

Колишній депутат британського парламенту Руперт Лоу визнав помилку після того, як сплутав команду благодійників-веслярів із човном мігрантів. Як повідомляє Daily Mail, політик поширив у соцмережах повідомлення про "нелегальне прибуття" до узбережжя Норфолка, однак пізніше з'ясувалося, що мова йде про спортсменів, які беруть участь у зборі коштів на дослідження хвороби рухових нейронів.

У публікації на платформі X Руперт Лоу заявив, що "шлюпки прибувають до Грейт-Ярмута" та повідомив про "термінове переслідування". До повідомлення він додав фото човна біля вітрових турбін. Політик також наголосив, що, у разі підтвердження прибуття мігрантів, добиватиметься їх депортації: "Британії потрібні масові депортації. ЗАРАЗ".

Згодом виявилося, що човен належить команді ROW4MND – чотирьом веслярам, які вирушили в подорож з Лендс-Енду до Джон-О'Гротс, аби зібрати 57 млн фунтів стерлінгів на дослідження MND. У складі екіпажу — Метью Паркер, Майк Бейтс, Аарон Нібоун і Ліз Вордлі.

Берегова охорона двічі зв’язувалася з командою для уточнення деталей. Як повідомив Бейтс, колишній морський піхотинець та рекордсмен з веслування, вони швидко зрозуміли, що були помилково прийняті за мігрантів. За його словами, інцидент виглядав як спроба самосуду: "Десятки людей стежили за нами з берега, не маючи уявлення, хто ми і що робимо".

Після розголосу ситуації Руперт Лоу написав: "Хибна тривога! Слава Богу, це були веслярі". Він також пообіцяв переказати 1000 фунтів стерлінгів на рахунок благодійної організації.

У відповідь команда оприлюднила іронічне звернення, закликавши політика та його підписників направити енергію на підтримку науки. У дописі в Instagram веслярі зазначили, що розчаровані діями Лоу, але "прощають йому інцидент".

Наразі організації вже вдалося зібрати понад 107 тисяч фунтів. Їхній проєкт передбачає чотири етапи веслування, включаючи маршрути між континентами.

Нагадаємо, раніше Руперт Лоу був депутатом Європарламенту від партії Brexit та очолював футбольний клуб "Саутгемптон". Після виключення з партії Reform UK він балотувався як незалежний кандидат.

