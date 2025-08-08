Идеальная геометрия: мужчина сделал нестандартное тату на своем теле (фото)

Американско-немецкий татуировщик и дизайнер Чейм Малчев известен благодаря своим оригинальным и необычным работам для клиентов. Одна из недавних, когда мастер тату сделал, был идеальный круг по всему объему тела мужчины.

Оригинальность татуировки заключается в том, что мужчина попросил сделать рисунок четкого контура круга, когда он сгибает руки в локте, как это видно на фотографиях мастера в Instagram.

Фотографии Чейма стали вирусными — они набрали более 380 тыс. лайков и более трех тысяч комментариев. На фотографиях можно увидеть, как мастеру удалось воплотить форму идеального круга.

Автор в своей заметке заявил, что эта работа была довольно длительной и необычной. Однако финальный результат его очень порадовал, хотя эта работа продолжалась с прошлой зимы до августа этого года.

Тату в стиле идеального круга Фото: Instagram Вид татуировки сзади Фото: Instagram

"Завершил работу над передней частью! Вид сзади, сделанный прошлой зимой, теперь полностью зажила и имеет великолепный вид. Огромное спасибо за доверие — я бесконечно рад, как все получилось", — прокомментировал свое завершенное тату мастер.

Сам Чейм Малчев известен в сети как оригинальный автор татуировок и изображений на теле клиентов. Он использует простые геометрические фигуры с последующим усложнением визуализации.

Во многих своих работах автор добавляет изогнутые, прямые, ломаные и наклонные линии с использованием кругов, ромбов и трапеций. Необычными являются паттерны и модели образов, которые есть на тату Чейма — массивные фигуры, которые создают ощущение иллюзии или сюрреалистического изображения.

В комментариях к посту Чейма, большинство заявили, что никогда "ничего подобного в жизни еще не видели". Многие заинтересовались тем, чтобы прийти к мастеру и сделать себе "необычный рисунок".

Больше всего юзерам понравились следующие реплики:

"Черт возьми, это — просто отпад!";

"Я такого еще не видел в жизни";

"А вы видели, какие он рисунки девушкам делает? Просто непревзойденно";

"Рука мастера просто божественная. Надо записаться к нему";

"Нереально, круто и шикарно!".

