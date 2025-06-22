Мужчина прилетел в отпуск в Дубай, но его депортировали: причина его удивила (фото)

Британец вместе с невестой и дочерью прилетели в Дубай, однако затем мужчину депортировали. Впоследствии он узнал невероятную причину его высылки из ОАЭ — главной причиной была его татуировка на лице.

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34-летний Джордан Хоумен прибыл в аэропорт Дубая вместе со своей невестой Терезой дочерью Кейк, где планировал провести недельный отпуск. Но по прибытии мужчину остановили таможенники: его удерживали шесть часов, а затем отказали во въезде — из-за татуировки на лице, сообщает Metro.

"Это полностью меня разбило. Чувствую, что меня жестоко дискриминировали. Моя невеста плакала. В местном законе нет никакого запрета на татуировки на лице — такого просто нет", — рассказывает мужчина.

Джордан и его невеста Тереза являются большими фанатами тату (фото:SWNS

По его словам, этот инцидент заставил его чувствовать себя "отвратительно" и окончательно отбил желание возвращаться в Эмираты, а раньше это была его любимая страна.

"Больше я туда не поеду. Я потерял все деньги только из-за тату на лице", — сказал Джордан. Сейчас мужчина вернулся в Манчестер и говорит, что ему вернули паспорт только по прибытии домой.

"Только когда я приземлился в Великобритании, мне вернули паспорт, который забрали при депортации", — признается мужчина, добавив, что пока не имеет планов по подаче иска против авиакомпании или ОАЭ.

Журналисты издания обратились в администрацию аэропорта Дубая и Департамент по вопросам туризма ОАЭ с просьбой о комментарии. На момент публикации материала ответа на запрос журналистов не поступило.

Ранее сообщалось, как известный актер потратил более $200 тысяч на удаление татуировок. Пит Дэвидсон ведет абсолютно трезвый образ жизни, а первые татуировки начал удалять еще в 2020 году.

Впоследствии стало известно, что женщина сделала тату по рисунку 7-летнего сына. Она решила сохранить детское творчество рисунок с пиратами на татуировку, которая быстро стала вирусной.